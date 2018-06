FOTBAL ON-LINE: Obrovská hrubka gólmana Argentiny! Chorvatsko vede. Francie slaví postup, Dánové jsou blízko

Fotbalisté Francie už také mají jistý postup do vyřazovací fáze MS v Rusku. Pomohla jim k tomu druhá výhra ve skupině C, tentokrát 1:0 nad Peruánci, kteří pro změnu mají jistotu v tom, že po základní skupině končí. Francouzi se připojili k týmům Uruguaye a Ruska, které postupují ze skupiny A. Čtvrteční program odstartoval duelem, v němž Australané remizovali 1:1 s Dány, kteří se přiblížili postupu, zatímco jejich soupeř má už jen teoretickou naději. Od 20:00 se hraje zápas Argentina - Chorvatsko. Všechna utkání vysílá přímým přenosem ČT sport, střetnutí můžete sledovat v podrobných on-line reportážích na Sport.cz.

Snadná práce! Francouz Kylian Mbappé (10) dorážel do odkryté peruánské brány.

Autor gólu Christian Eriksen a Yussuf Poulsen se radují poté, co se Dánové ujali vedení proti Austrálii.

Dán Christian Eriksen jásá poté, co dal gól Australanům.

Pokud by dnes Francie i Dánsko podruhé na turnaji zvítězily, bylo by i ve skupině C o účastnících vyřazovacích bojů už před závěrečným třetím kolem definitivně rozhodnuto. Jenže vše je jinak. Dánsko sice vedlo nad Austrálií, ale těsný náskok neudrželo a o postup se ještě musí porvat.

Za dané situace dnes pojistila postup z téhle skupiny jen Francie, která v Jekatěrinburgu udolala Peru 1:0 gólem devatenáctiletého Kyliana Mbappého ze 34. minuty.

Francie navázala na úvodní vítězství 2:1 nad Austrálií a ze skupiny postoupila potřetí z posledních čtyř světových šampionátů. Peru naopak při svém návratu na MS po 36 letech neuspělo po porážce 0:1 s Dánskem ani v druhém utkání a ztratilo šanci na vyřazovací boje.

Dánové se přes ztrátu vedení přiblížili účasti v osmifinále. Skandinávský celek poslal v Samaře do vedení už v sedmé minutě Christian Eriksen, ale ještě v prvním poločase proměnil svou druhou penaltu na šampionátu australský kapitán Mile Jedinak. Oba týmy zjevně chtěly víc.

Francie vede skupinu se šesti body, boje v základní části ukončí s druhými Dány. Ti mají čtyři body, Austrálie jeden, Peru žádný.

V mnohem lepší výchozí pozici při boji o druhé místo jsou Seveřané, kteří mají před soupeřem na druhém místě tabulky tříbodový náskok. V zápase s Francií jim tak stačí remíza, dál je pošle i jakákoliv bodová ztráta Austrálie s Peru.

Chorvaté se v déčku utkají od 20:00 s Argentinou. Pokud ve svém druhém utkání ve skupině D navážou na úvodní výhru 2:0 nad Nigérií, budou moci slavit první účast ve vyřazovacích bojích na MS od roku 1998. Jihoamerický obhájce stříbra však nechce připustit další klopýtnutí poté, co do turnaje vstoupil nečekanou remízou 1:1 s nováčkem Islandem.