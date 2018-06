FOTBAL ON-LINE: Brazílie chce napravit úvodní ztrátu, Srbsko může postoupit

Jednoho z favoritů fotbalového mistrovství světa Brazílii po překvapivé remíze 1:1 se Švýcarskem čeká dnes od 14:00 v Petrohradu ve skupině E reparát proti Kostarice, která na úvod podlehla 0:1 Srbsku. Balkánský tým může v případě vítězství nad Švýcary (20:00 v Kaliningradu) oslavit premiérový postup do osmifinále jako samostatná země po rozdělení Jugoslávie. Ve skupině D se od 17:00 ve Volgogradu střetnou Nigérie a Island, který by vítězstvím ještě více zkomplikoval situaci vicemistrům světa z Argentiny. Vysílá ČT Sport. On-line reportáže přináší Sport.cz.

Pětinásobní mistři světa Brazilci by měli mít k dispozici i hvězdného útočníka Neymara, jenž byl v utkání se Švýcarskem desetkrát faulován a kvůli bolavému kotníku nedokončil úterní trénink. Podle trenéra Titeho ale bude dnes připraven.

Ve skupině D si už zajistili postup do osmifinále Chorvati, kteří ve čtvrtek zdolali 3:0 Argentinu. Dnešní druhý zápas může napovědět o druhém postupujícím, protože pokud by Island zvítězil, odskočil by Argentině před posledním kolem na rozdíl tří bodů. Zároveň by tím zpečetil osud afrického týmu.