Zázračná akademie na Slovensku? Téměř celý tým tvoří odchovanci

Kvalitu práce s mládeží potvrzuje i loňský úspěch místního A-dorostu, který prošel v juniorské Lize mistrů až do jarní fáze. Svěřenci Martina Babince vypadli až s Feyenoordem, který vedl slavný kouč Co Adriaanse. Slovenský celek přitom až do 70. minuty vedl 2:1, ale nakonec dostal mat po gólu v nastaveném čase. "To mě asi nějakým způsobem bude mrzet celý život. Aspoň bychom došli na penalty a mohlo to být zase napínavější," přiznává Babinec.

Jeho pozice ve slovenském mládežnickém fotbale je vskutku výsadní. Málokdo připravuje tolik hráčů před vstupem do první ligy jako on. "Když si vezmete soupisky ligových klubů, tak u nás najdete 95 % odchovanců. Naším cílem není vyhrávat dorostenecké ligy, ale vychovat si své hráče. V každém druhém slovenském mužstvu je dnes kupa zahraničních hráčů, ale to není náš cíl," odhaluje klubovou strategii.

"Poslední roky nám do áčka chodí čtyři pět hráčů každou sezónu, takže myslím, že se nám daří naplnit cíle," těší 46letého kouče, jenž v Nitře vedl například Jozefa Urblíka, současného hráče Jihlavy, či Martina Košťála, který působí ve Wisle Krakov.

Hráčům v odchodech nebráníme

Při rozhovoru Martin Babinec počítá, kolik trenérů v mládežnické akademii Nitry pracuje na plný úvazek. Profesionální smlouvu má dohromady devět hlavních trenérů, kondiční kouč, trenér brankářů i kouč žen. V tomto ohledu se Nitra určitě může směle měřit s elitou v Česku. Finanční možnosti zápodoslovenského klubu jsou přitom daleko skromnější. I ve slovenské lize patří Nitra spíše k chudším klubům. "Klobouk dolů, že se to podařilo. Je to o srdíčku, že hráči dokáží za nižší platy udržet mužský fotbal na požadované úrovni," těší Babince.

Přesto si mládež dopřává účast na kvalitních zahraničních turnajích. Kupříklad Babincova devatenáctka se účastní pražského CEE Cupu a krátce předtím skončila třetí ve Švýcarskem Altstättenu, kde zdolala například brazilský Internacional. Tým U13 si letos může dopřát účast na turnaji v Jižní Koreji.

A jak se akademie Nitry bude dál rozvíjet? "Je to samozřejmě o penězích a my jako klub si na to musíme vydělat sami. Ale věřím, že se nám to podaří, abychom nadále byli konkurenceschopní." Výdělky by pak měly vzejít z prodeje odchovanců. "Není to tak, že bychom ty hráče dokázali udržet. Pokud chtějí posunout své kariéry, klub jim v tom nebrání."