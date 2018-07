Syn rumunské tenistky trénoval s Bayernem, teď hraje o další angažmá v Praze

Fotbalová Academia Sport Team z Bukurešti patří spíše k outsiderům pražského CEE Cupu, ve svém kádru však má fotbalistu, který je považován za jeden z největších talentů v Rumunsku. Filip Ilie má sportovní úspěchy v genech, jeho matkou je totiž Ruxandra Dragomirová, někdejší 15. hráčka tenisového žebříčku WTA. On sám v nedávné době prošel stáží v Bayernu Mnichov. Těsně před turnajem fotbalistů do 19 let oslavil hrotový útočník teprve šestnácté narozeniny.

Do Prahy jste se svým týmem přijel na CEE Cup, jak hodnotíte úroveň tohoto turnaje?

Je to samozřejmě skvělá příležitost ukázat, co ve vás je. Ukázat se mnoha fotbalovým expertům, zejména trenérům a... (přemýšlí)

...skautům.

Ano, přesně tak. Je tady taky hodně silných klubů, velmi tvrdá konkurence.. A hraje se na kvalitních hřištích. A také je tady velice dobrá atmosféra.

Ještě ke skautům. Víte, že tady má zástupce i Bayern Mnichov?

Ne, to nevím.

V bavorském klubu jste byl nedávno na testech, že? Jak na to vzpomínáte?

Ano, byla to nová zkušenost, navíc na velmi vysoké úrovni. Také u nás v Rumunsku se hraje velmi dobrý fotbal, ale Německo samozřejmě patří mezi asi pět nejlepších zemí ve fotbale... Mají tam opravdu výborné podmínky, hrají skvělý fotbal. Můžu o něm mluvit jen v dobrém.

Vaše matka, Ruxandra Dragomirová, je bývalou tenistkou, 15. hráčkou na žebříčku WTA. Dostáváte také od ní nějaké rady pro svou kariéru?

Říká, že nejdůležitější je dělat to, co máte rádi. Abyste si mohli naplno užívat, musíte být zdraví a dělat sto procent pro to, abyste byli nejlepší. A snažit se být lepší den ode dne. Jestliže dnes jsem byl dobrý, zítra musím být ještě lepší. Zkrátka říká, ať dělám to, co chci.

V rumunském fotbale už se pár hráčů s příjmením Ilie objevilo, je někdo z nich váš příbuzný?

Ne, nejsou. Jen shoda jmen.

Co byste řekl českým fotbalovým fanouškům o vaší akademii?

Jsou tam velmi milí lidé, kteří nám rozumí. Hodně se s námi baví, chtějí znát náš názor, čemu se chceme věnovat. Když děláte to, co vám řeknou, je to určitě dobře, ale zároveň máte prostor vyjádřit svůj názor. Dávají vám volnost, nejsou na vás naštvaní, když se snažíte, ale zrovna se vám něco nepovede. Učíte se i ze svých chyb.

Kdo je váš nejoblíbenější hráč?

Nazario Ronaldo, brazilský útočník. Byl to skvělý fotbalista, jeden z nejlepších v historii sportu.

Doufal jsem, že zmíníte někoho z hráčů z české nejvyšší soutěže, kde je hned několik velmi dobrých Rumunů. Ty také řadíte ke svým oblíbencům?

Ano, samozřejmě. Je důležité vážit si lidí, kteří něco udělali pro naši zemi, ať už bojovali ve válce, nebo něco dokázali ve sportu a zpopularizovali náš národ. Musíte pomáhat své zemi a také pomáhat sobě, být stále lepší, pokud chcete být nejlepší.

Není tajemstvím, že se o vás zajímají slavné kluby. Tuto sezónu ještě strávíte v Academii?

Upřímně řečeno ještě nevím. Nemám zatím žádné plány, soustředím se na to, co je teď.