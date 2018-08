Parádní sólo. Barcelonská legenda rozvášnila Japonsko

Velká chvíle exbarcelonské hvězdy přišla v patnácté minutě. Němec Podolski poslal míč Iniestovi do pokutového území, ten se elegantně zbavil obránce, udělal kličku i gólmanovi a skóroval.

O chvíli později byl Španěl na startu další akce, kdy míč skončil v síti. Nebýt toho, že střelec dopravil míč do sítě rukou, byla by na světě další paráda. Ve druhém poločase už to ale vyšlo a Iniesta rozjel přihrávkou akci, po níž Kóbe zvýšilo na 2:0.

Chvíli před koncem ale bývalému španělskému reprezentantovi zatrnulo. Ve vlastním pokutovém území totiž zavadil o nohy útočícího soupeře a pískala se penalta. Z ní hosté snížili na 2:1, ale víc už toho nestihli a Iniesta se mohl radovat.