Pekerman po šesti letech na lavičce Kolumbie skončil

"Bylo to jeho osobní rozhodnutí. Moc nás bolí ztráta tohoto muže. Děkujeme mu i jeho týmu za vše, co pro kolumbijský fotbal udělal," řekl šéf svazu Ramón Jesurún.

Devětašedesátiletý Argentinec Pekerman vedl mužstvo od roku 2012. Když se s ním probojoval před čtyřmi lety na MS do Brazílie, bylo to pro Kolumbii poprvé po 16 letech. Na šampionátu tým došel do čtvrtfinále a podlehl v něm domácím hvězdám o gól. Letos v Rusku Pekermanovi svěřenci vypadli v osmifinále s Anglií po penaltách.

Dočasným koučem kolumbijského týmu pro zářijové přípravné zápasy s Venezuelou a Argentinou se stal trenér dvacítky Arturo Reyes.