Obránci, třeste se, Nezmar shání kopačky! Kam člen Klubu kanonýrů míří?

Nejdřív je třeba nohy do mazlavého betonu pořádně zapustit...

Hotovo! Jan Nezmar s plaketou připomínající jeho vstup do Klubu ligových kanonýrů.

Úspěšný čtvrtek. Slavia v Edenu porazila Bordeaux 1:0 a úspěšně tak vstoupila do Evropské ligy. Její ředitel si navíc těsně před uzávěrkou přestupů v nižších soutěžích zaknihoval další štaci ve svojí kariéře. Může hrát za Duklu Jižní Město, která je partnerským klubem ligové Dukly z Julisky.

„Žádná senzace. Registraci sice mám, ale otázkou je, jestli kvůli časovému vytížení ještě vůbec nastoupím. Primárně teď musím někde najít kopačky a vymyslet způsob, jak se zase začít hýbat," usmívá se Jan Nezmar.

Když přestoupil na funkcionářskou dráhu, ještě stále kopal. Do předloňského léta dojížděl do Německa, kde oblékal dres FC Oberlausitz Neugersdorf. Pomohl mu k postupu z páté do čtvrté německé ligy.

V Liberci ještě trénoval, teď už ne

Na sklonku profesionální kariéry se stáhl z útoku do obrany. Právě novopečený kouč české reprezentace Jaroslav Šilhavý z něj v Liberci udělal stopera. Soupeřům v přeboru však Nezmar bude logicky nahánět hrůzu především jako vyhlášený kanonýr.

„Ale kdepak, vždyť já si ani pořádně nepamatuji, kdy jsem hrál naposledy. Ještě v Liberci jsem si občas chodil s kluky zatrénovat. Ale co jsem ve Slavii, tak už vůbec. V Dukle mám pár známých, tak mě přemluvili," mírní Nezmar senzaci.

Jeho novými spoluhráči se v Jižním Městě stávají třeba exligoví hráči Vlastimil Vidlička a Ondřej Vrzal. Laso dostal od manažera Martina Lafka, pod jehož vedením se velká Dukla v roce 2011 vrátila z druhé do první ligy. Předtím dělal funkcionáře i ve Slavii.

Podle Nezmarových slov tedy mohou soupeři ještě klidně spát. Ale kdo ví, nejbližší zápas hraje Dukla Jižní Město již v sobotu od 10:30 na domácí půdě proti béčku Motorletu...