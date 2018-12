Je po nadějích. Dva vlastní góly stály plzeňské mladíky postup

Fotbalisté Viktorie Plzeň do 19 let prohráli na domácím hřišti v posledním utkání základní skupiny UEFA Youth League s AS Řím 2:4 a nepostoupili tak do další fáze této obdoby Ligy mistrů. Západočeši si ve smolném utkání vstřelili dvě vlastní branky a přišli v závěru také o vyloučeného Selnara. Se svým prvním účinkováním v Youth League se tak rozloučili s pěti body a třetím místem ve skupině.