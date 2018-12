Prošel českou ligou, teď bude kopat v Americe. A Pelta si mne ruce

Cesta do Ameriky je pro české a slovenské fotbalisty definitivně otevřená. Po Zdeňku Ondráškovi míří do MLS také Ján Greguš. Záložník FC Kodaň přestupuje do Minnesoty, smlouva zní na tři roky s roční opcí. Slovenský reprezentant odchází za částku přesahující 80 milionů korun. Přibližně 8 milionů dostane jeho předchozí klub Jablonec, takže ruce si mne také jeho šéf Miroslav Pelta.