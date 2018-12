Ze sestavy sborné za zdi věznice Butyrka. Tam chystají Kokorin s Mamajevem zápas vězňů proti dozorcům

Ke skutečně pikantnímu fotbalovému střetnutí dojde začátkem ledna za zdmi ruské věznice Butyrka, kde jsou od října ve vyšetřovací vazbě hráč Zenitu Petrohrad Alexandr Kokorin a jeho kolega z FC Krasnodar Pavel Mamajev. Ti jsou totiž obviněni z výtržností, kterých se dopustili v říjnu v Moskvě a při nichž zranili tři lidi. Oběma hrozí trest odnětí svobody až na pět let.

Ruský reprezentant Pavel Mamajev měl smlouvu v Krasnodaru do konce roku 2019, teď sedí ve vězení.

Oba dva hráči patřili do kádru ruské fotbalové reprezentace, s níž startovali na posledním evropském šampionátu před dvěma lety ve Francii. Už tehdy se dostali do maléru… V Monaku totiž uspořádali bujarý večírek, při němž teklo šampaňské proudem a za který zaplatili 250 tisíc eur.

I tak figurovali v širší nominaci sborné na světový šampionát, který se konal letos v Rusku, ale nakonec se do nominace nevešli. Začátkem října ale na sebe Kokorin a Mamajev upozornili zase. Vyrazili na společný tah do Moskvy a v jedné z kaváren se dostali do konfliktu s vedoucím odboru automobilového a železničního inženýrství ministerstva průmyslu a obchodu Denisem Pakem.

Кокорин и Мамаев могут сыграть в СИЗО в одной команде. И вот почему 👇 https://t.co/pORlerbNPu pic.twitter.com/BC3dTk4vTc — Спорт-Экспресс (@sportexpress) 28. prosince 2018

Tomu se totiž nelíbilo hlučné chování obou fotbalistů a jejich kamarádů, Kokorinovi a Mamajevovi zase nebyl po chuti úředníkův čínský původ. Posíleni alkoholem po něm začali házet židle, napadli ho pěstmi a zmlátili ho, přitom zranili i další dvě osoby snažící se oba hráče uklidnit. Navíc jim přitížilo, že se snažili zaměstnance kavárny uplatit a odkoupit od nich videozáznam, na kterém byl incident zachycen.

Oba fotbalisté byli obviněni z výtržnictví a jsou ve vyšetřovací vazbě ve věznici Butyrka. V lednu bude v Rusku probíhat celostátní akce nazvaná Týden dobra, kterou organizuje jedna z nevládních organizací. Právě ta přišla s myšlenkou, že by oba fotbaloví výtržníci mohli prokázat, že se za zdmi nápravného zařízení polepšili, kdyby zorganizovali dobročinný zápas mezi vězni a dozorci.

„Ruská federální vězeňská služba tuto myšlenku schválila," potvrdila viceprezidentka vládní komise monitorující věznice v Rusku Eva Merkačovová, že k pikantnímu střetnutí skutečně dojde.

„Teď už nám tedy zbývá jen vybrat z našich spoluvězňů mužstvo, které by nad dozorci vyhrálo," vzkázali zpoza vězeňských zdí Kokorin a Mamajev.