Britská královna ocení fotbalistu Kanea nebo cyklistu Thomase

Angličtí fotbalisté po letech zklamání na velkých turnajích postoupili na mistrovství světa v Rusku do semifinále a vyrovnali tak svůj nejlepší výsledek z MS mimo domácí půdu. Trenér Southgate se za svůj příspěvek stal důstojníkem Řádu britského impéria (OBE), s šesti góly nejlepší střelec turnaje Kane je členem Řádu britského impéria (MBE).

"Je to neskutečné. Byl to skvělý rok pro můj klub a mou zemi. Těžko se to popisuje jen pár slovy. Jsem velký vlastenec," uvedl pětadvacetiletý útočník Tottenhamu Kane.

Velšský cyklista Thomas získal titul OBE deset let poté, co ho královna vyznamenala za zisk zlaté medaile v týmové stíhačce na olympijských hrách v Pekingu. "Tohle je třešnička na dortu, jsem vděčný všem, kteří mi k tomu pomohli," řekl dvaatřicetiletý vítěz Tour de France, jenž byl před Vánoci zvolen v prestižní anketě BBC největší britskou sportovní osobností roku.