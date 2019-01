Ledecká nemá moc času, hokejisté nastoupí za rohem. Doma si fandové na šampionát počkají

KALENDÁŘ UDÁLOSTÍ ROKU 2019 V JEDNOTLIVÝCH SPORTECH:

ATLETIKA

Šampionáty: 16.–17. 2. halové mistrovství ČR (Ostrava), 1.–3. 3. halové ME (Glasgow), 23.–28. 6. Evropské hry (Minsk; smíšené týmy), 18.–21. 7. ME do 22 let (Boras), 26.–27. 6. mistrovství ČR (Brno), 9.–11. 8. ME družstev (Bydhošť), 27. 9.–6. 10. MS (Dauhá).

Diamantová liga: 3. 5. Dauhá, 18. 5. Šanghaj, 30. 5. Stockholm, 6. 6. Řím, 13. 6. Oslo, 16. 6. Rabat, 30. 6. Eugene, 5. 7. Lausanne, 12. 7. Monako, 20.–21. 7. Londýn, 18. 8. Birmingham, 24. 8. Paříž, 29. 8. Curych, 6. 9. Brusel.

Další významné mítinky: 5. 5. Pražský maraton, 28. 5. Memoriál Ludvíka Daňka (Turnov), 3. 6. Odložilův memoriál (Praha), 20. 6. Zlatá tretra (Ostrava).

BASKETBAL

Šampionáty: 27. 6.–7. 7. ME žen (Srbsko a Lotyšsko; Česko ve skupině v Rize 27. 6. s Francií, 28. 6. se Švédskem a 30. 6. s Černou Horou), 27.–30. 6. Evropské hry (Minsk; varianta 3x3), 3.– 11. 8. ME do 20 let žen (Klatovy), 31. 8.–18. 9. MS mužů (Čína; Česko se dozví soupeře ve čtyřčlenné skupině až 16. 3. při losu).

Finálové turnaje evropských pohárů: 12.–14. 4. Euroliga žen, 17.–19. 5. Euroliga mužů (Vitoria).

BIATLON

Šampionáty: 20.–24. 2. ME (Minsk), 7.–17. 3. MS (Östersund).

Světový pohár: 10.–13. 1. Oberhof, 16.–20. 1. Ruhpolding, 24.–27. 1. Anterselva, 7.–10. 2. Canmore, 14.–17. 2. Soldier Hollow, 21.–24. 3. Holmenkollen (finále). Příští ročník seriálu začne 1. 12. v Östersundu.

CYKLISTIKA

Šampionáty: 12. 1. mistrovství ČR cyklokros (Holé Vrchy), 2.–3. 2. MS cyklokros (Bogense/Dán.), 27. 2.–3. 3. MS dráha (Pruszków), 21.–30. 6. Evropské hry (Minsk; dráha a silnice), 26.–30. 6. mistrovství ČR+SR silnice (Trnava), 19.–21. 7. mistrovství ČR horských kol (Hlinsko), 25.–28. 7. ME horských kol (Brno), 26.–28. 7. mistrovství ČR dráha (Prostějov), 28. 8.–1. 9. MS horských kol (Mt. Saint-Anne/Kan.), 22.–29. 9. MS silnice (Harrogate/Brit.), 16.–20. 10. ME dráha (Apeldoorn), 6.– 8. 12. MS v sálové cyklistice (Basilej).

Významné silniční etapové závody: 10.–17. 3. Paříž–Nice, 25.–31. 3. Kolem Katalánska, 30. 4.–5. 5. Kolem Romandie, 11. 5.–2. 6. Giro d’Italia, 15.–23. 6. Kolem Švýcarska, 6.–28. 7. Tour de France, 3.–9. 8. Kolem Polska, 24. 8.– 15. 9. Vuelta. SP na českém území: 24.– 26. 5. horská kola (Nové Město n/M).

FOTBAL

Šampionáty: 7. 6.–7. 7. MS žen (Francie), 16.–30. 6. ME do 21 let (Itálie).

Kvalifikace ME 2020: 22. 3. Anglie–Česko (Wembley, 20.45 h), 7. 6. Česko–Bulharsko (Olomouc, 20.45 h), 10. 6. Česko–Černá Hora (Praha-Letná, 20.45 h), 7. 9. Kosovo–Česko (Priština, 15.00 h), 10. 9. Černá Hora–Česko (Podgorica, 20.45 h), 11. 10. Česko–Anglie (Praha-Eden, 20.45 h), 14. 11. Česko–Kosovo (Plzeň, 20.45 h), 17. 11. Bulharsko–Česko (Sofie, 18.00 h). Los šampionátu se uskuteční 1. 12.

Evropské poháry: 12. a 13. 2., 19. a 20. 2. osmifinále Ligy mistrů, 14. a 21. 2. play off Evropské ligy (Slavia¬Genk: 14. 2. Eden 18.55 h a 21. 2. Genk 21.00 h, Plzeň–Dinamo Záhřeb: 14. 2. Plzeň 21.00 h a 21. 2. Záhřeb 18.55 h), 5. a 6., 12. a 13. 3. odvety osmifinále Ligy mistrů, 7. a 14. 3. osmifinále EL, 9.–10. 4. a 16.–17. 4. čtvrtfinále LM, 11. a 28. 4. čtvrtfinále EL, 30. 4.–1. 5. a 7.–8. 5. semifinále LM, 2. a 9. 5. semifinále EL, 29. 5. finále EL (Baku), 1. 6. finále LM (Madrid), 9. 7. zahájení kvalifikační části LM, 11. 7. zahájení kvalifikační části EL, 14. 8. Superpohár (Istanbul), 29. 8. los skupin LM, 30. 8. los skupin EL.

Domácí soutěže: 10. 2. začátek jarní části I. ligy, 28. 4. konec základní části I. ligy 22. 5. finále MOL Cupu, 25. 5. závěr nadstavby I. ligy, 20. 7. předpokládaný začátek podzimní části I. ligy 2019/20. Významné události: 5. 6. Kongres FIFA s volbou prezidenta (Paříž).

GYMNASTIKA

Sportovní: 10.–14. 4. ME (Štětín), 22.–27. 6. Evropské hry (Minsk), 4.– 13. 10. MS (Stuttgart).

Moderní: 16.–19. 5. ME (Baku), 22.– 27. 6. Evropské hry (Minsk), 16.–22. 9. MS (Baku).

Trampolíny: 22.–27. 6. Evropské hry (Minsk), 28. 11.–1. 12. MS (Tokio).

HÁZENÁ

Šampionáty: 9.–27. 1. MS mužů (Dánsko a Německo), 30. 11.–15. 12. MS žen (Japonsko).

Kvalifikace – muži o ME 2020: 10. 4. Česko–Bělorusko, 14. 4. Bělorusko–Česko, 12. 6. Finsko–Česko, 16. 6. Česko–Bosna a Hercegovina. Ženy o MS 2019: 31. 5. Česko–Černá Hora, 4. 6. Černá Hora–Česko. Final Four Ligy mistrů: 11.–12. 5. ženy (Budapešť), 1.–2. 6. muži (Kolín nad Rýnem).

HOKEJ

Šampionáty: do 5. 1. MS do 20 let (Vancouver), 6.–13. 1. MS žen do 18 let (Obihiro), 4.–14. 4. MS žen (Espoo), 18.– 28. 4. MS do 18 let (Örnsköldsvik), 27. 4.–4. 5. MS v para (sledge) hokeji (Ostrava) 10.–26. 5. MS mužů (Bratislava, Košice; Česko v bratislavské skupině 10. 5. ve 20.15 h se Švédskem, 11. 5. ve 20.15 h s Norskem, 13. 5. v 16.15 h s Ruskem, 16. 5. ve 20.15 h s Lotyšskem, 17. 5. ve 20.15 h s Itálií, 19. 5. v 16.15 h s Rakouskem, 21. 5. ve 12.15 h se Švýcarskem), 26. 12.–5. 1. 2020 MS do 20 let (Ostrava, Třinec).

Mezistátní turnaje a zápasy: 7. 2. Švédsko–Česko (Švédské hry; Stockholm 19.00 h), 9. 2. Česko–Finsko (Švédské hry; Stockholm 12.00 h), 10. 2. Česko– Rusko (Švédské hry; Stockholm 12.00 h), 10. 4. Česko–Rakousko, 11. 4. Rakousko–Česko, 17. a 18. 4. Česko–Německo, 24. a 25. 4. Slovensko–Česko, 2. 5. Česko–Finsko (České hry; místo dosud neurčeno), 4. 5. Česko–Švédsko (České hry), 5. 5. Česko–Rusko (České hry).

Další významné akce: 8. 1. a 15. 1. semifinále Ligy mistrů (Frölunda–Plzeň: 8. 1. Göteborg 18.00 h a 15. 1. Plzeň 17.30 h), 5. 2. finále Ligy mistrů, 8. 3. závěr základní části extraligy, 18. 4. zahájení finálové série extraligy, 21.–22. 6. draft NHL (Vancouver), 13. 9. předpokládaný začátek extraligové sezony 2019/2020, 5. 10. předpokládaný zápas NHL v Praze, 7.–10. 11. Karjala (Finsko), 12.–15. 12. Channel 1 Cup (Rusko).

JEZDECTVÍ

Dostihy: 6. 4. Velká národní (Liverpool), 25. 5., 23. 6., 10. 8., 7. 9. kvalifikace na VP, 22. 6. České derby, 13. 10. Velká pardubická steeplechase.

Parkur: 19.–25. 8. ME (Rotterdam), 21.–24. 11. Global Champions Tour (Praha).

JUDO

Šampionáty: 22.–25. 6. ME, Evropské hry (Minsk), 25.–31. 8. MS (Tokio).

Grand Slam: 9.–10. 2. Paříž, 22.– 24. 2. Düsseldorf, 15.–17. 3. Jekatěrinburg. 10.–12. 5. Baku, 25.–27. 10. Abú Zabí, 22.–24. 11. Ósaka.

KANOISTIKA

Šampionáty: 25.–27. 6. Evropské hry (Minsk), 11.–14. 7. ME juniorů a do 23 let (Račice), 1.–4. 8. MS do 23 let (Pitesti), 21.–25. 8. MS (Szeged).

Světový pohár: 24.–26. 5. Poznaň, 30. 5.–2. 6. Duisburg.

LYŽOVÁNÍ

Šampionáty: 1.–10. 2. MS akrobatické (Park City), 5.–17. 2. MS sjezdové (Aare), 20. 2.–3. 3. MS klasické (Seefeld).

Finále Světových pohárů – běh: 22.– 24. 3. Quebec, skoky: 21.–24. 3. Planica, severská kombinace: 15.–17. 3. Schonach, alpské disciplíny: 13.–17. 3. Soldeu. Předtím jedou ženy 8. a 9. 3. ve Špindlerově Mlýně obří slalom a slalom.

Další významné akce: 10. 2. Jizerská padesátka (Bedřichov), 3. 3. Vasův běh (Mora).

MOTORISMUS

MS formule 1: 17. 3. Austrálie (Melbourne), 31. 3. Bahrajn (Sáchir), 14. 4. Čína (Šanghaj), 28. 4. Ázerbájdžán (Baku), 12. 5. Španělsko (Barcelona), 26. 5. Monako (Monte Carlo), 9. 6. Kanada (Montreal), 23. 6. Francie (Le Castellet), 30. 6. Rakousko (Spielberg), 14. 7. Velká Británie (Silverstone), 28. 7. Německo (Hockenheim), 4. 8. Maďarsko (Budapešť), 1. 9. Belgie (Spa), 8. 9. Itálie (Monza), 22. 9. Singapur (Singapur), 29. 9. Rusko (Soči), 13. 10. Japonsko (Suzuka), 27. 10. Mexiko (Mexico), 3. 11. USA (Austin), 17. 11. Brazílie (Sao Paulo), 1. 12. SAE (Abú Zabí).

MS v rallye: 24.–27. 1. Monte Carlo, 14.–17. 2. Švédsko, 7.–10. 3. Mexiko, 28.–31. 3. Korsika, 25.–28. 4. Argentina, 9.–12. 5. Chile, 30. 5.–2. 6. Portugalsko, 13.–16. 6. Itálie, 1.–4. 8. Finsko, 22.–25. 8. Německo, 12.–15. 9. Turecko, 3.–6. 10. Británie, 24.–27. 10. Katalánsko, 14.–17. 11. Austrálie.

MS silničních motocyklů: 10. 3. Katar (Losail), 31. 3. Argentina (Termas de Rio Hondo), 14. 4. USA (Austin), 5. 5. Španělsko I (Jerez), 19. 5. Francie (Le Mans), 2. 6. Itálie (Mugello), 14. 6. Katalánsko (Barcelona), 30. 6. Nizozemsko (Assen), 7. 7. Německo (Sachsenring), 4. 8. Česko (Brno), 11. 8. Rakousko (Spielberg), 25. 8. Velká Británie (Silverstone), 15. 9. San Marino (Misano), 22. 9. Španělsko II (Aragon), 6. 10. Thajsko (Buriram), 20. 10. Japonsko (Motegi), 27. 10. Austrálie (Phillip Island), 3. 11. Malajsie (Sepang), 17. 11. Španělsko III (Valencie).

Šampionáty na území ČR – motokros: 28. 7. MS (Loket nad Ohří), plochá dráha: 15. 6. MS (Praha), 4. 10. finále MS do 21 let (Pardubice), autokros: 7. 7. ME (Nová Paka), 25. 8. ME (Přerov), rallye: 16.–18. 8. ME, Barum rally (Zlín), automobily do vrchu: 2. 6. ME (Šternberk), tahače: 31. 8.–1. 9. ME (Most).

Další významné akce: 6.–17. 1. Rallye Dakar (Peru), 15.–16. 6. 24 hodin Le Mans, 6. 10. Zlatá přilba na ploché dráze (Pardubice), 11.–16. 11. motocyklová Šestidenní (Algarve).

PLAVÁNÍ

Šampionáty: 20.–23. 6. mistrovství ČR (České Budějovice), 21.–28. 7. MS (Kwangdžu/Kor.), 22.–24. 11. zimní mistrovství ČR (Plzeň), 4.–8. 12. ME krátký bazén (Glasgow).

RYCHLOBRUSLENÍ

Šampionáty: 11.–13. 1. ME víceboj (Collalbo) a ME na krátké dráze (Dordrecht), 7.–10. 2. MS na jednotlivých tratích (Inzell), 2.–3. 3. MS víceboj (Calgary), 8.–10. 3. MS na krátké dráze (Sofie).

Světový pohár: 1.–3. 2. Hamar, 9.–10. 3. Salt Lake City (finále).

STŘELBA

Šampionáty: 16.–25. 3. ME vzduchové zbraně (Osijek), 22.–29. 6. Evropské hry (Minsk), 7.–22. 9. ME vzduchové i brokové zbraně (Boloňa, Lonato).

TENIS

Grandslamové turnaje: 14.–27. 1. Australian Open (Melbourne), 29. 5.– 9. 6. French Open (Paříž), 1.–14. 7. Wimbledon (Londýn), 26. 8.–8. 9. US Open (New York).

Týmové soutěže: 1.–2. 2. Česko–Nizozemsko, kvalifikace Davis Cupu (Ostrava), 9.–10. 2. Česko–Rumunsko, 1. kolo Fed Cupu (Ostrava), 20.–21. 4. semifinále Fed Cupu, 20.–22. 9. Laver Cup (Ženeva), 9.–10. 11. finále Fed Cupu, 18.–24. 11. finálový turnaj Davis Cupu (Madrid).

Turnaje ATP Masters mužů: 4.– 17. 3. Indian Wells, 18.–31. 3. Miami, 15.–21. 4. Monte Carlo, 6.–12. 5. Madrid, 13.–19. 5. Řím, 5.–11. 8. Montreal, 12.–18. 8. Cincinnati, 7.–13. 10. Šanghaj, 28. 10.–3. 11. Paříž, 10.–17. 11. Turnaj mistrů (Londýn).

Nejvýznamnější turnaje WTA žen: 4.–16. 3. Indian Wells, 18.–30. 3. Miami, 29. 4.–4. 5. Praha, 6.–12. 5. Madrid, 24.–30. 6. Eastbourne, 5.–11. 8. Toronto, 12.–18. 8. Cincinnati, 16.–22. 9. Tokio, 23.–30. 9. Wu-chan, 30. 9.–6. 10. Peking, 14.–20. 10. Moskva, 27. 10.–3. 11. Turnaj mistryň (Šen-čen).

VESLOVÁNÍ

Šampionáty: 31. 5.–2. 6. ME (Lucern), 26.–28. 7. MS do 23 let (Sarrasota/ USA), 25. 8.–1. 9. MS (Ottensheim/Rak.).

Světový pohár: 11.–12. 5. Plovdiv, 22.–23. 6. Poznaň, 13.–14. 7. Rotterdam.

Další významné akce: 9. 6. Primátorky (Praha).

VODNÍ SLALOM

Šampionáty: 30. 5.–2. 6. ME (Pau), 4.–7. 7. ME do 23 let (Liptovský Mikuláš), 16.–21. 7. MS do 23 let (Krakov), 24.–29. 9. MS (Seu d’Urgell/Šp.).

Světový pohár: 14.–16. 6. Lee Valley, 21.–23. 6. Bratislava, 28.–30. 6. Tacen, 30. 8.–1. 9. Markleeberg, 6.–8. 9. Praha (finále).

VOLEJBAL

Šampionáty: 28. 6.–7. 7. MS plážový (Hamburk), 13.–29. 9. ME mužů (Belgie, Francie, Nizozemsko, Slovinsko; Česko se dozví soupeře v šestičlenné skupině až 16. 1. při losu), 23. 8.–8. 9. ME ženy (Maďarsko, Polsko, Slovensko, Turecko; Česko hraje závěrečná utkání kvalifikace 5. 1. s Finskem v Jindřichově Hradci a 9. 1. ve Švédsku).

Další významné akce: 12. 5. finále Ligy mistryň, 19. 5. finále Ligy mistrů, 29. 5.–2. 6. Světový pohár plážový (Ostrava), 25. 5.–15. 6. letní Evropská liga mužů i žen (za účasti Česka), 2.–4. 8. olympijská kvalifikace žen (Česko ve skupině s Čínou, Tureckem a Německem).

DALŠÍ SPORTY

Badminton: 24.–30. 6. Evropské hry (Minsk), 19.–25. 8. MS (Londýn).

Boby: 12.–13. 1. ME (Königsee), 1.–9. 3. MS (Whistler).

Box: 21.–30. 6. Evropské hry (Minsk), 7.–21. 9. MS (Soči).

Curling: 16.–24. 3. MS žen (Silkeborg), 30. 3.–7. 4. MS mužů (Lethbridge). Florbal: 8.–11. 8. Czech Open (Praha), 7.–15. 12. MS žen (Neuchatel).

Golf: 11.–14. 4. US Masters (Augusta), 16.–19. 5. US Championship (Bethpage Black), 13.–16. 6. US Open (Pebble Beach), 18.–21. 7. British Open (Portrush).

Krasobruslení: 21.–27. 1. ME (Minsk), 18.–24. 3. MS (Saitama).

Lukostřelba: 3.–16. 6. MS (Hertogenbosch), 23.–29. 6. Evropské hry (Minsk).

Moderní pětiboj: 21.–26. 5. závod SP (Kladno), 6.–11. 8. ME (Bath), 2.– 9. 9. MS (Budapešť).

Pozemní hokej: 16.–25. 9. ME mužů i žen (Antverpy).

Ragby: 20. 9.–2. 11. MS (Japonsko).

Saně: 25.–27. 1. MS (Winterberg), 9.–10. 2. ME (Oberhof).

Softbal: 13.–23. 6. MS mužů (Praha a Havlíčkův Brod), 29. 6.–6. 7. ME žen (Ostrava, Frýdek-Místek a Rybnik).

Stolní tenis: 21.–28. 4. MS (Budapešť), 7.–16. 7. ME do 18 let (Ostrava), 21.–25. 8. série World Tour (Olomouc), 3.–8. 9. ME (Nantes).

Snowboarding: 1.–10. 2. MS (Park City), 16. 3. finále SP snowboardkros (Veysonnaz), 23. 3. finále SP paralelní slalom (Winterberg).

Šerm: 17.–22. 6. ME (Düsseldorf), 15.–23. 7. MS (Budapešť).

Triatlon: 31. 5.–2. 6. ME (Weert/Niz.), 25. 8. závod SP (Karlovy Vary), 1. 9. finále Světové série (Lausanne), 12. 10. Ironman (Kailua-Kona).

Univerziády: 2.–12. 3. zimní (Krasnojarsk), 3.–14. 7. letní (Neapol).

Vzpírání: 3.–13. 4. ME (Batumi), 16.–25. 9. MS (Pattaya/Thaj.).