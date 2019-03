Násilí, policie i sanitka v akci! Bratr slavného záložníka Slavie skončil v nemocnici

„Momentálně jsem ve stavu, že nemohu nic komentovat, a jediné, co jsem řekl, tak vzhledem k přístupu domácího klubu i osoby, která mě napadla, jak vše nepravdivě podali do protestu do oficiálního zápisu o utkání a objevilo se i v různých článcích zpravodajců, tak celou věc předávám svému právnímu zástupci panu Kramaričovi," uvedl Jan Hušbauer z nemocnice pro Sport.cz.

Že bude mít zápas takhle dramatický konec, nejspíš nikdo nečekal. Šlo o důležité body, ale duel spěl za stavu 3:1 pro Radlík k závěru. V 84. minutě se však na hřišti strhla mela, po níž byli domácí gólman Jan Češka a hostující Martin Štěpanovský vyloučeni. Podle zápisu o utkání dostal brankář červenou kartu za hrubé nesportovní chování. V přerušené hře napadl pěstmi a škrcením hráče Jana Hušbauera, který zůstal otřesen na hrací ploše. Štěpanovský se podle sudího provinil tím, že na trávníku napadl pěstmi vyloučeného brankáře Češku.

V ligových soutěžích hráči po udělení červené karty v drtivé většině odejdou ze hřiště a je klid. V utkání Radlík – Hvozdnice B však došlo k potyčce hráčů, v akci byla policie i sanitka.

Vlastimil Vacek, Právo

Bratr slávistického záložníka upadl po incidentu do bezvědomí a musela mu být poskytnuta první pomoc. Následně byl sanitkou převezen do nemocnice, kde ležel ještě během pondělí na JIP.

Domácí strana nabídla svůj pohled na incident, když vznesla po utkání protest. „V přerušené hře hráč domácího mužstva Jan Češka odstrčil hráče hostů Jana Hušbauera, který náhle po incidentu napadl pěstí hráče domácích číslo 1 (Češka) a ten odvrátil útok stejným způsobem, po kterém hráč hostů číslo 6 (Hušbauer) zůstal ležet na hrací ploše a byla k němu zavolána rychlá záchranná služba. Tyto doplňující informace se shodují s výpověďmi svědků, které byly podány Policii ČR. Hráč domácích číslo 1 musel být následně ošetřen v nemocnici," uvedli zástupci Radlíku.

Osobní tresty uvedené v zápisu o utkání.

FAČR

S protestem přispěchali i zástupci rezervního týmu Hvozdnice. Jejich pohled na incident je zcela jiný. „Brankář domácích číslo 1 se přiřítil naprosto nepochopitelně k hráči hostů číslo 6, začal jej škrtit a poté ho ještě „zahodil" na zem. Šlo zajisté o mstu za předchozí zákrok, protože když jsme se zeptali, co blbne, hráč domácích číslo 1 řval – to máš za to, jak jsi do něj kopal na zemi," uvádí ve svém protestu Hvozdnice.

Podle zprávy hvozdnické strany se otřesený Hušbauer následně za hráčem Radlíku číslo 1 a chtěl po něm vysvětlení a přitom do něj strčil, nešlo však o úder pěstí. „Naopak to byl hráč domácích číslo 1, který následně udeřil hráče číslo 6 pěstí do obličeje a tím ho inzultoval. Hráč číslo 6 byl několik minut v bezvědomí," uvádějí Hvozdničtí.

Když musí na trávník sanitka, je to vždycky špatná zpráva, zranění fotbalistů bývá vážnější. (ilustrační foto)

TJ Štěchovice

Zápas se po zmíněném incidentu nedohrál. "Po asi dvaceti minutách jsem utkání ukončil, protože na hrací ploše nebyl dostatečný počet hráčů obou mužstev. Vzhledem k této situaci jsem upozornil vedoucí a kapitány obou mužstev na to, že utkání je nedohráno a předčasně ukončeno," popsal v zápisu o utkání sudí Kubíček.

To rozporují zástupci Radlíku. „Toto tvrzení se nezakládá na pravdě. Pan rozhodčí cca po dvaceti minutách od incidentu utkání ukončil po dohodě s hostujícím mužstvem, které odmítlo pokračování ve hře. Striktně odmítáme, že tým domácích neměl na hrací ploše dostatečný počet hráčů a nechtěl pokračovat v utkání," stojí v zápisu o utkání.