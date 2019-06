Nováček v plzeňském dresu se po premiéře prohne. Budu platit hodně, tuší Kalvach

Větší konkurence, náročnější tréninky. Pere se s tím ale hlava nehlava. Záložník Lukáš Kalvach měl po přestupu ze Sigmy Olomouc jasno, že ho ve Viktorii Plzeň čeká pořádná porce dřiny. „Tréninky jsou také náročné, ale to k přípravě patří. Čeká nás těžká sezona, takže to všechno musíme absolvovat. Ale zvládneme to," věří fotbalista.