Bůh i podvodník. Filmaři natočili strhující portrét prokletého fotbalového génia Maradony

Diváci se mají na co těšit. Do českých kin přichází film Diego Maradona s výmluvným podtitulem „Rebel. Hrdina. Podvodník. Bůh.“ Filmaři slibují strhující portrét prokletého fotbalového génia, použili záběry z více než 500 hodin dosud nezveřejněných soukromých archivů. Čeští diváci film poprvé uvidí na 54. ročníku MFF Karlovy Vary.

Bezprostředně po skončení karlovarského filmového festivalu vstoupí do českých kin snímek Diego Maradona. Oscarový režisér Asif Kapadia jím navazuje na své předchozí úspěšné životopisné filmy Senna a Amy. Přináší unikátní vhled do soukromí Diega, milujícího i chybujícího člověka, který svou lidskost většinu života schovával za masku Maradony - jednoho z nejslavnějších fotbalistů všech dob.

Film byl ve světové premiéře uveden na festivalu v Cannes. Do českých kin se rozběhne od 8. července v rámci přehlídky Vary ve vašem kině.

Režisér se dostal mimořádnému fotbalistovi doslova pod kůži. Představuje Maradonu jako lidskou bytost, která zaujme nejen fanoušky, ale i ty, kdo se o fotbal vůbec nezajímají.

Záběry, které dosud nikdo neviděl

„Uvidíte záběry z jeho rodinného života, tréninku. Je tam záběr na okamžik před finálovým zápasem MS 1986, jak Diego hecuje tým, záběr ze šatny, když Neapol poprvé vyhrála národní ligu. Většinu z toho dosud nikdo neviděl, odhaluje to důležité aspekty jeho charakteru," avizuje Kapadia.

I fotbalové záběry jsou pozoruhodné a odhalují Maradonovo kouzelnické umění na trávníku. „Měl rychlost a techniku a dokázal mezi nimi najít rovnováhu, díky níž porazil jakéhokoli protivníka. Přišlo nám, že intimní záběry působí jako cesta do jeho nitra. Byla to každodenní, prostá realita onoho magického neapolského období a my ji měli přímo před nosem. Hrozně moc jsem chtěl jeho příběh vyprávět," líčí Kapadia.