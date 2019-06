Přijde Katar o fotbalové mistrovství světa? Po výslechu Platiniho je prý tato varianta ve hře

Přesun turnaje do jiné země má být jednou z možností, jak předejít eskalaci korupční blamáže týkající se přidělení pořadatelství MS Kataru. Pokud by zmíněná země přišla o mistrovství světa, bylo by to šokující rozhodnutí. Představitelé FIFA mají o této variantě ale podle zákulisních informací skutečně uvažovat. Se spekulací přišla latinskoamerická mutace sportovní televizní stanice TNT.

Důvodem má být snaha napravit reputaci FIFA, které zasadil ránu další korupční skandál týkající se podivné schůzky mezi katarskou stranou, Michelem Platinim a bývalým prezidentem Francie Nicolasem Sarkozym. Na základě ní mělo dojít k zákulisnímu tahání za nitky, které Kataru přihrály pořadatelství mistrovství světa ve fotbale 2022 na úkor USA.

💣 PRIMICIA DE TNT SPORTS 💣 En la FIFA hay reuniones en secreto para buscar reemplazante para Qatar 2022https://t.co/OxF8mFSDcU — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 18. června 2019

Platini byl v úterý převezen do Úřadu pro boj proti korupci soudní policie v Paříži. Po téměř celodenním výslechu byl nakonec propuštěn. Žádné obvinění nepadlo. Právník Platiniho prohlásil, že zadržení považuje za zbytečný humbuk. "Michel Platini odpověděl na všechny otázky tak precizně, jak jen mohl. Pro nás tím celá záležitost skončila. Nevěříme, že by mohl být z čehokoli podezřelý," uvedl k případu právní zástupce.

Otázkou zůstává, nakolik se informace o možném zrušení pořadatelství opírají o pravdivé skutečnosti obsahu schůzek představitelů FIFA a nakolik se jedná o spekulaci vyvolanou šokujícím zadržením bývalého předsedy UEFA Platiniho. Radikální rozhodnutí v podobě odebrání pořadatelství Kataru, který do celé akce v tuto chvíli zainvestoval několik miliard dolarů, se však jeví spíše jako nepravděpodobné řešení. Ať už je reputace federace FIFA jakákoliv.