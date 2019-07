Je přestup Ngadeua na spadnutí? Gent je nakonec evropským pohárům přece jen blíž

Tak přece jen na přestup slávistického stopera dojde? Naděje těch slávistických fanoušků, kteří si přáli setrvání Michaela Ngadeua ve vršovickém klubu, jsou opět umenšeny. Belgický sportovní arbitrážní soud (BAS) totiž rozhodl, že vítězi belgického poháru Mechelenu udělí zákaz startu v Evropské lize. Pokud tedy nyní UEFA neupraví počet míst pro belgické kluby v evropských pohárech, dostane se do nich Gent, což znamená, že přesun Kamerunce do Belgie je zase o něco očekávanější.

Odejde obránce Michael Ngadeu nakonec do belgického Gentu?

Mechelen v loňské sezoně postoupil z druhé nejvyšší belgické ligy do první a senzačně ve finále poháru porazil právě Gent, čímž si zajistil Evropskou ligu. Kromě sportovních úspěchů se ale potýkal také s obviněním z ovlivňování zápasů v sezoně 2017/2018 a zprvu mu hrozilo jak vyloučení z evropských pohárů, tak i návrat do druhé ligy.

Zpočátku se zdálo, že vše je pro Mechelen na dobré cestě. BAS nejprve posvětil postup Mechelenu do nejvyšší soutěže a UEFA následně uvedla, že s Mechelenem prozatím počítá s tím, že bude případ dále sledovat a počká na verdikt BAS. Jenže ten teď přišel a pro Mechelen nejde o povzbudivé zprávy. BAS totiž rozhodl, že klub do evropských pohárů nepustí.

UEFA následně požádala Mechelen, aby k rozhodnutí zaujal stanovisko. Belgický celek měl ještě možnosti, jak o své místo dále bojovat, nakonec se ale rozhodl trest přijmout. Oficiální web klubu uvádí, že tak učinil s ohledem na zájmy celého belgického fotbalu, tedy aby místo po Mechelenu mohl převzít jiný belgický klub. Obvinění však nadále odmítá.

KVM legt zich bij de UEFA neer bij het verbod op Europees voetbal zodat het Europees ticket naar andere Belgische club kan. 👉 https://t.co/s60ldADEIX pic.twitter.com/P8xCWinDgs — KV Mechelen (@kvmechelen) 18. července 2019

Co je špatnou zprávou pro Mechelen, to je naopak dobrá novina pro Gent. Pokud totiž UEFA neupraví počet míst pro belgické kluby v evropských pohárech, dostane se řada na pátý tým uplynulého ročníku belgické ligy. Ten přes léto mohutně posiluje, navzdory předpokladům ale zatím Ngadeua jako svého hráče nepředstavil.

A se zprávami o tom, že UEFA Mechelen zatím nepotrestala, se začaly množit i naděje, že by Ngadeu Slavii opustit nemusel. Klub už totiž představil poměrně hodně nově příchozích hráčů, a pokud by mu v rozpočtu chyběly peníze za účast v evropských pohárech, je možné, že by od dalšího posilování ustoupil. Nyní se však dá očekávat, že s tímto rozhodnutím BAS je přestup slávistického stopera zase o něco blíže.