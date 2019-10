Až po třiadvaceti letech přiznal Trenér trenérů Uhrin, že na EURO v Anglii mohlo i finále dopadnout jinak

„To já za to můžu," rozpačitě na sebe bral vinu bývalý kouč české reprezentace Dušan Uhrin za to, že triumfální tažení Poborského, Kuky, Šmicra, Nedvěda a spol. nedopadlo ve finále ve Wembley, jak dopadnout mělo.

Vítězstvím nad Němci, triumfem, ziskem zlata.

„Když v penaltovém rozstřelu po nerozhodném semifinálovém utkání s Francií proměnil Míra Kadlec rozhodující penaltu a my postoupili do finále i přesto, že jsme hráli bez pěti vykartovaných hráčů, všechno ze mě spadlo. A právě to byla chyba. Předchozí napětí, trans a stres, to vše bylo rázem pryč, což hráči vycítili. I na ně se mé uvolnění přeneslo. Měl jsem zůstat stejný, jako před Francií, a pak bychom možná i finále s Němci vyhráli," prozrazoval Dušan Uhrin, že se o svém rozpoložení po celých třiadvacet let něco napřemýšlel.

„O dvou velkých šancích, které měl Pavel Kuka také. A o té Šmicrově stejně tak," zabodl se pohledem do slávistického snajpra Pavla Kuky, který při slavnostním otevření výstavy věnované reminiscencím na duely s Angličany samozřejmě také nechyběl.

I Ivo Knoflíček, který v roce 1988 při slávistickém zájezdu do Německa emigroval a v Anglii prožíval hodně trudné měsíce, se na vernisáž přišel podívat, současný kouč české reprezentace Jaroslav Šilhavý pochopitelně také.

Výstava připomínající konfrontace českého a anglického fotbalu je ve slávistickém muzeu v Sinobo stadium otevřena od dneška do 27. října. Nabízí spoustou zajímavých artefaktů od prvních soubojů s Angličany přes EURO ´96 až po současnost. Vstupenka stojí 150 Kč, děti do 15 let mají vstup zdarma.

To aby v prosklených vitrínách, panelech i třeba video smyčkách defilujících na obrazovkách hledal inspiraci, jak v dalším díle kvalifikace o EURO 2020 11. října právě ve slávistickém fotbalovém chrámu Angličany porazit.

„My to dokázali," připomínal mu Karol Dobiaš říjnový zápas v pětasedmdesátém na bratislavském Tehelném poli, kde československá reprezentace vyhrála kvalifikační duel s Anglií 2:1 a třičtvrtě roku na to se stala v Bělehradu mistrem Evropy.

„Pamatuj, dosud jen dvakrát náš nároďák Anglii porazil, ale pokaždé pak přišlo něco velkého. V roce 1934 na mistrovství světa v Itálii, stejně jako v roce 1976 v Jugoslávii," upozorňoval Dobiaš trenéra národního týmu.

Jak uhlídat anglické hvězdy?

Šilhavý má ovšem momentálně k přemýšlení spoustu jiných věcí, protože konfrontace s anglickou reprezentací se kvapem blíží. Třeba jak uhlídat útočné trio a Sterlinga především.

„Kdyby se nám do podařilo, šlo by o první předpoklad k dobrému výsledku. Ale samozřejmě jen o jeden z mnoha, protože síla současné anglické reprezentace je hlavně v ofenzivě veliká," moc dobře si kouč národního týmu uvědomoval, co jeho tým přesně za týden v Edenu čeká.

„Hrát se dá s každým. A porazit lze také každého," dodával mu kuráže jeho předchůdce u národního mužstva Dušan Uhrin, který byl po slavném EURO 1996 v Anglii vyhlášen komisí expertů UEFA, v níž mimochodem zasedl i kouč Manchesteru United Alex Ferguson, Trenérem trenérů.

Tím nejlepším v celé Evropě.