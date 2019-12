Tohle neměl dělat! Ronaldova sestra ostře vyplísnila Van Dijka za vtípek o CR7

Jízlivě vtipkovat o Cristianu Ronaldovi se evidentně nevyplácí, obzvlášť v den, kdy skončí až třetí v anketě o nejlepšího fotbalistu - ve Zlatém míči. Druhý muž pořadí Virgil van Dijk se o to jen pokusil a vykoledoval si káravě výchovnou nálož, kterou sepsala Ronladova sestra Katia Aveirová, čímž se dostala na přední stránky sportovních médií po celém světě.

Van Dijk zaostal za vítězným Lionelem Messim o pouhých sedm bodů, před třetím Ronaldem měl náskok 203 bodů. Ronaldo už tradičně Messiho korunovaci odmítl osobně přihlížet a dal přednost ceremoniálu v Miláně, kde pro něj byly nachystané vítězné pocty.

Když Van Dijk dostal otázku, co říká na absenci Ronalda v Paříži, naoko se divil. „Proč? On měl snad šanci vyhrát?" vtipkoval nizozemský obránce Liverpoolu.

A to neměl dělat. Alespoň podle sestry hvězdného Portugalce. Ta se ihned jala sepisovat na svém instagramovém účtu kritickou palbu.

„Podle mě na tomhle světě žije spousta frustrovaných lidí. Tak, Virgile, kam ty kráčíš, došel Cristiano Ronaldo už tisíckrát. Víš, můj milý Virgile, Cristiano Ronaldo byl trojnásobným šampionem v zemi, kde ty už roky hraješ, aniž bys sáhl na trofej. Stal se tam dokonce nejlepším hráčem a nejlepším střelcem. A mimochodem, byl mladší než ty teď," rozepsala se Aveirová.

„Pak, milý Virgile, Cristiano Ronaldo odešel na jiná místa, kde se stal nejlepším hráčem historie jednoho klubu, Realu Madrid. A teď ti něco řeknu Virgile. Možná to bylo proto, že tenhle klub s Cristianem tě také porazil ve finále Ligy mistrů."

Fotbalista Juventusu Cristiano Ronaldo (vlevo) s trofejemi pro nejlepšího hráče italské ligy vedle svého spoluhráče Miralema Pjaniče s cenou pro nejlepšího záložníka.

Antonio Calanni, ČTK/AP

„Tu Ronaldo vyhrál pětkrát, Virgile. A ten chlápek Ronaldo se svými spoluhráči také porazil tvoje oranžové ve finále (Portugalsko ve finále Ligy národů proti Nizozemsku). Bylo to tvrdé, Virgile? Je nám to líto. A i v těch nejméně úspěšných časech své kariéry vyhrál Cristiano Ronaldo více titulů než ty. To je krásné, ne?" psala Ronaldova sestra.

„Tak teď, Virgile, začni vyhrávat tituly, které mají nějakou váhu a pak si můžeme povídat. Když jich pár posbíráš, nějaké opravdu významné, možná budeš moct sedět u stolu vedle Cristiana. Pro mě je Cristiano nejlepším hráčem všech dob," napsala Aveirová.