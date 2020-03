Nás nezastaví! Známé kluby čeká fotbalová specialita

Nás nezastaví! AC Sparta, FC Viktoria Plzeň, FK Teplice a esportové organizace Sampi a Entropiq jdou do akce a potěší fanoušky v době, kdy se ruší sportovní akce kvůli celosvětové pandemii koronaviru. Hrát se bude charitativní online turnaj ve hře FIFA 20. Týmy podpoří Kliniku infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce. Turnaj se bude hrát ve čtvrtek 26. března od 17:00 na Twitch.tv/ Entropiqteam, kde poběží stream. „Uděláme maximum, aby se vybralo co nejvíce peněz," slibují pořadatelé z organizace Entropiq.

Když už to nejde na reálném zeleném trávníku, rozdají si to známé týmy alespoň na počítači. A na své si tak přijdou i fanoušci. Mezi ně patří například sparťanský záložník Lukáš Vácha, který si navíc vyzkouší netradiční roli komentátora. „Sleduju naši esportovou scénu, FIFU jsem hrával, bude to příjemný zpestření si zakomentovat, když teď máme od fotbalu na trávnících pauzu. Jsem fanoušek Playstationu a hraní her," tvrdí hráč třetiligové sparťanské rezervy v tiskové zprávě pro média.

Parťákem v roli komentátora mu bude Jakub Podaný, fotbalista Bohemians. „Jsem rád, že mohu podpořit akci, která pobaví a hlavně pomůže. Věřím, že nás čeká spousta skvělých virtuálních výkonů," těší se prvoligový hráč na netradiční akci.

Kromě známých značek z české nejvyšší soutěže půjde do akce třeba tým Sampi, jehož majitelem je český fotbalový reprezentant Jakub Jankto.

Kdo do turnaje nastoupí AC Sparta Praha - Jan „Emerickson" Krupička FC Viktoria Plzeň - Lukáš „T9Laky" Pour FK Teplice - Martin „Dalas94" Vujtík Sampi - Dominik „Seron" Čermák Entropiq - Štěpán „Riijk" Sobocki

Celý turnaj se uskuteční tak, aniž by hráči či komentátoři opustili své domovy. Všichni se navíc vzdali honorářů. „Jsme rádi, že můžeme alespoň tímto způsobem podpořit naše zdravotníky a osoby pomáhající „v první linii". Uvědomujeme si vážnost současné situace, a proto jsme se rozhodli využít popularity předních českých esportových týmů a fotbalových klubů, a pomoci tam, kde je to teď nejvíc potřeba," tvrdí Ondřej Drebota, generální manažer Entropiqu.