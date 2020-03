Rázný krok! Nižší fotbalové soutěže u sousedů mají jasno. A u nás?

Na Slovensku šli v některých krocích při pandemii ještě razantněji než v Česku, platí to i v tomto případě. Soutěžní ročník 2019/20 od třetí ligy dolů je vyřešen. Jakoby nebyl. Žádné sestupy, žádné postupy. Na podzim se snad začne znovu.

K verdiktu se dobraly tři regionální orgány "na základě rozhodnutí nejvyšších orgánů SR a mimořádné situace způsobené koronavirem". Ke stejnému kroku krajští funkcionáři vyzvali i celý svaz (SFZ).

Ten ale s první a druhou ligou vyčkává. A podobně je na tom téměř celá Evropa.

V Česku platí celostátní stopka, kterou vystavila FAČR už v první půli března. Objevují se pesimistická vyjádření, ale verdikt o rušení čehokoli nepadl.

„O dohrání soutěží stojí samotné kluby. Lidé fotbal milují, mají vůli hrát. Jen musíme počkat, až to situace dovolí," řekl před časem pro Deník předseda Středočeského krajského fotbalového svazu Miroslav Liba s tím, že aktuálně jde v prvé řadě o zdraví občanů.

Opačný postup?

Naznačil, že v Česku se záležitost bude řešit obráceně. Nikoli zdola jako na Slovensku. Na predikce si před pár dny s ohledem na vývoj situace ovšem netroufal. „Je třeba si uvědomit, že jsme vázáni i na (vyšší) české soutěže, čili tuhle tématiku už bychom neřešili jen my ve středních Čechách, ale řešilo by ji vedení FAČR."

A k řešení by toho na všech úrovních nebylo málo. Jaké by kupříkladu bylo obsazení evropských pohárů.

Řešilo by se v nižších soutěžích vše také anulováním? Nebo by snad platilo pořadí po podzimu? „Jen řeknu, že co se týče postupů a sestupů, tak o nich bychom mluvili i se zástupci klubů, nechtěl bych to rozhodovat jen tak od stolu," řekl Liba s tím, že by byl nejraději, kdyby se nižší soutěže povedlo dohrát, i když situace je těžko odhadnutelná.

„Hráči mají velkou chuť do fotbalu, ale také mají svoje životy a leckdo bude řešit existenční problémy, protože aktuální situace v tomhle ohledu není příznivá a lidi se nejdříve musí postarat o své nejbližší a až potom budou řešit fotbal," vyjádřil se Liba v půli března.