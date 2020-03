Legenda: Ronaldo je lepší než Messi. Kdo je podle ní nejlepším fotbalistou historie?

Je to nekonečná válka! Miliony fanoušků se přou o to, kdo je nejlepším hráčem fotbalové historie. Patří na trůn Argentinec Lionel Messsi, jenž je šéfem v dresu Barcelony? Nebo snad portugalský bombarďák Cristiano Ronaldo, lídr Juventusu Turín? Svůj názor teď vyjádřil legendární Brazilec Pelé. Koho by tedy pasoval na fotbalového krále on sám?