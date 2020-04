Nizozemská fotbalová liga by měla v červnu pokračovat bez diváků

První a druhá nizozemská liga, které byly přerušeny kvůli koronaviru, by se měly znovu rozběhnout 19. června bez diváků na stadionech. Podle médií se na tom při dnešní videokonferenci dohodlo vedení národního svazu se zástupci klubů.

Nizozemské soutěže by tak měly pokračovat v souladu s doporučením UEFA, která důrazně vyzvala k dohrání sezony poté, co Belgie přerušený ročník předčasně ukončila. Pokud však kluby v Nizozemsku začnou od poloviny května trénovat, měla by se liga obnovit v pátek 19. června. Datum pro finále poháru mezi Feyenoordem a Utrechtem zatím určeno nebylo.

Svaz, který dnes mimo jiné jednal s představiteli rozhodčích, fanoušků i majiteli vysílacích práv, se na pokračování ligy dohodl i navzdory tomu, že minulý týden proti tomu vystoupily tři ze čtyř vedoucích celků tabulky. Zástupci Ajaxu Amsterodam, Alkmaaru a PSV Eindhoven vyzvali vedení, aby sezonu ukončilo.

Novým typem koronaviru se dosud ve světě nakazilo 1,4 milionu lidí a 80 tisíc z nich zemřelo. V Nizozemsku se onemocnění potvrdilo u 20 tisíc lidí a dva tisíce mu podlehly.