Brazilští fotbalisté a svaz dali na boj s virem milion dolarů

Brazilské fotbalové hvězdy včetně útočníka Paris Saint-Germain Neymara či brankáře Liverpoolu Alissona věnovaly společně s národní federací CBF téměř milion dolarů rodinám, které se kvůli koronavirové pandemii dostaly do složité ekonomické situace.

Do charitativní sbírky se zapojilo 57 hráčů a trenérů, kteří darovali celkem 2,5 milionu realů (zhruba 11,8 milionu korun). Jejich příspěvek dorovnala CBF. "V těžkých časech, jako jsou tyto, potřebuje spousta rodin pomoc, naši pomoc," uvedl ve svazovém videu útočník Neymar, který již začátkem dubna sám na pomoc lidem zasaženým pandemií daroval milion dolarů.

Peníze ze sbírky, do níž se zapojili i obránce Dani Alves či trenér reprezentace Tite, půjdou do tří organizací působících v hustě zabydlených favelách. Podle prezidenta CBF Rogeria Cabocla by měly stačit na zajištění jídla a hygienických potřeb pro 32 tisíc rodin na dva měsíce.

Do různých charitativních kampaní se zapojují i slavní brazilští fotbalisté z minulosti. V předchozích týdnech vynesly miliony realů podobné akce Dungy, Zica či Paula Roberta Falcaa.

Brazílie je koronavirem nejhůře zasaženou jihoamerickou zemí s 43.079 nakaženými a 2741 úmrtími.