Hrdina Ligy mistrů zaútočil na hvězdy: Messi je falešný provokatér, Ronaldo egoista!

Nebere si servítek, jeho dílo vyvolává po světě bouřlivé reakce. Bývalý fotbalový brankář Jerzy Dudek, který ve své kariéře prošel Liverpoolem a Realem Madrid, se ve své knize Un camimo no real (NeREALná kariéra) vyjádřil hanlivě o největších hvězdách planety, Lionelu Messim a Cristianu Ronaldovi. Především klenot Barcelony to od 42letého Poláka pěkně schytal.

„Messi je falešný provokatér. Všichni ho považují za tichého, slušného člověka. Jenže slušný je jen zdánlivě. Když na Pepeho a Sergia Ramose spustil, nemohli v první chvíli uvěřit, jaké vulgarity z něj padaly," uvádí Dudek s tím, že podobná charakteristika sedí i na trenéra Pepa Guardiolu. V období, kdy seděl na lavičce Barcelony, během vyhecovaných bitev s Realem neustále hráče i lavičku Bílého baletu provokoval.

Částečně nelichotivě popsal Ronalda, svého někdejšího spoluhráče na San Bernabeu, kde Dudek strávil čtyři sezony. „Cristiano je arogantní, egoistický. Ale hluboko dole je skutečný chlap. Myslím, že právě tak ho i lidé vnímají. Raději vyhraje dva jedna a dá gól, než aby tým zvítězil pět nula a on by neskóroval," dodává 42letý Polák, který svoji knihu vydal 15 let po triumfu v Lize mistrů s Liverpoolem.

Po prodloužení skončil zápas nerozhodně 3:3, v následném penaltovém rozstřelu Dudek zničil exekutory AC Milán a stal se pro fanoušky Liverpoolu nesmrtelným. Společně s ním byli u triumfu autor jedné z tref Vladimír Šmicer a Milan Baroš.

Od Dudka to nepřímo schytal také španělský útočník Fernando Torres. Prozradil totiž, co mu o něm řekl tehdejší parťák v Realu Iker Casillas. „Když Fernando Torres přestoupil z Liverpoolu do Chelsea, Casillas mi řekl, že je to nejvíce přeceňováný španělský fotbalista," podotýká Dudek.