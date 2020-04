Prague Raptors budou spolupracovat se slavným Leedsem United

Senzace! Nižší fotbalové soutěže v Česku sice předčasně ukončily sezonu kvůli pandemii koronaviru, malý pražský klub z druhé třídy - Prague Raptors - teď ale pustil do světa neuvěřitelnou novinu. Uzavřel totiž partnerství se slavným anglickým Leedsem United. „Je to pro náš tým obrovská pocta a také závazek," uvedl pro Sport.cz a pro web fotbalpraha vlastník klubu Daz Moss. Spolupráce začne u klubových akademií. Raptors věří, že se v budoucnu posunou i do vyšších soutěží.

Sezona předčasně skončila, váš klub ale v době, která fotbalu nepřeje, ohlásil doslova senzační novinu v podobě dohodnuté spolupráce se slavným Leedsem. Jak to celé vzniklo?

V době založení našeho klubu jsem se na LinkedIn spojil s bývalým hráčem Leedsu Jamiem Forresterem. On má v Leedsu mnoho kontaktů a s klubem spolupracuje. Jakmile Leeds zahájil projekt Leeds United College, hned mi dal vědět. Tvrdil, že by bylo skvělé zjistit, zda nám Leeds United může pomoci s naší akademií a jak jim můžeme na oplátku pomoci my.

A vy jste ho poslechl a zkusil slavný klub oslovit?

Koncem loňského léta jsme se na Elland Road sešli s týmem Leeds United College, oficiálně jsme poté partnerství dohodli před Vánoci. Musely se pak dotáhnout ještě nějaké detaily, to trvalo pár měsíců. A nyní jsme zprávu mohli zveřejnit.

Fotbalisté Leedsu United se radují z gólu v utkání druhé anglické ligy.

Ed Sykes, Reuters

Proč jste se vlastně rozhodl právě pro Leeds?

Narodil jsem se tam a vždy jsem byl jeho fanouškem. Mými idoly byli hráči jako Gary Speed, Tony Yeboah a Mark Viduka. Celá moje rodina fandí Leedsu. Můj bratr má v Kopu (hlavní tribuna stadionu) sezónní lístek a já jdu na zápas pokaždé, když jsem zpět ve Velké Británii. Takže jakmile jsem se dozvěděl o možnosti s nimi spolupracovat, neváhal jsem ani vteřinu. Leeds má za sebou těžkých 16 let mimo Premier League, ale konečně to letos vypadá slibně a je velká naděje na návrat. Pokud se podaří postoupit, rychle se zařadí mezi top 10 klubů v Anglii, alespoň pokud jde o obrat. Nový majitel Andrea Radrizzani a trenér Marcelo Bielsa dokázali omladit klub. To, že jsme se stali partnerem anglického druholigového klubu s více než 35 000 fanoušky na stadionu při každém zápase, je pro náš tým samozřejmě velkou poctou, ale také závazkem. Možná nejsem úplně objektivní, ale myslím si, že Leeds United je spícím obrem, který má obrovský potenciál.

Malý pražský fotbalový klub - Prague Raptors - uzavřel partnerství se slavným anglickým Leedsem United. Raptors mají i dívčí fotbalový celek.

Jiří Ipser - fotbalpraha.cz

Co bude spolupráce v nejbližší době obnášet?

Zaměříme se na spolupráci s Leeds United College - novým projektem klubu, který bude poskytovat vzdělávání lidem po celém světě. Podobně jako mnoho jiných klubů (Manchester City, Barcelona atd.) rozšiřuje své fotbalové impérium o další nové projekty – fotbal je skvěle propojen se vzděláváním. Leeds nabízí fotbalové i nefotbalové vzdělávání. Část bude praktickou formou (koučování) a část online. Naše partnerství s Leedsem spočívá v tom, že jim budeme pomáhat při propagaci jejich nabídky v této části světa, a oni nám na oplátku budou pomáhat s rozvojem našich fotbalových znalostí a schopností. Zaměřeny budou hlavně na naši akademii, která je stále na úplném začátku. Naše spolupráce je zcela „otevřená". Jakmile se objeví příležitost, budeme se chtít podílet. V nadcházejících letech plánujeme rozšířit naši spolupráci s klubem jako celkem.

Pro leckoho může být překvapením, že se prezident stále ještě relativně nově založeného pražského týmu prostě ozve slavnému klubu a ten kývne na spolupráci. Čím jste si anglický klub získali?

Myslím, že je zaujal náš příběh a ambice. Chceme se v českém fotbale posunovat výše, snažíme se fotbal přiblížit všem, které baví a zajímá. Chceme také nadále podporovat místní i mezinárodní charitativní organizace. Když jsem Leedsu náš tým představoval, přišlo mi, že je to velmi zaujalo. Leeds United tento nový projekt připravuje ve spolupráci se Sheffieldem FC. S jeho prezidentem jsem se setkal na začátku podzimní sezony při jeho návštěvě Prahy. Přišel se podívat na náš zápas, kde jsme také diskutovali o cílech a ambicích všech tří klubů a jak bychom mohli spolupracovat. Toto setkání, myslím, hodně pomohlo zpečetit všechny plány.

Budou tedy experti z Ostrovů pracovat s hráči a hráčkami Raptors, nebo naopak někdo z Raptors pojede do Leedsu třeba na nějaký kemp?

Počáteční práce bude zaměřena na akademii. Měli jsme v plánu uspořádat dvoutýdenní výcvikový kemp v Praze, ve kterém by působili trenéři z klubů Leeds United a Sheffield FC a trénovali by nejen děti z naší akademie, ale i další. Bohužel kvůli současné situaci to není možné, ale snad se to podaří v příští sezoně. Naše akademie je v úplném začátku, ale čím více se bude rozrůstat, tím více se bude rozrůstat i naše spolupráce s Leedsem a Sheffieldem. Už jsme dohodnuti s ženským celkem Leeds United na společném utkání, až se nám někdy podaří dostat náš tým do Anglie.

A co utkání v kategorii mužů?

Myslím, že pokud bychom toto dokázali zorganizovat, podařilo by se nám dohodnout i zápas pro mužský tým s některým z mládežnických týmů Leedsu. Tak jako se nám to podařilo například se Slavií Praha. Vzhledem k tomu, že partnerství je zcela otevřené, jsou zde otevřené dveře téměř čemukoliv. Jelikož jsme na úplném začátku spolupráce, ani jedna ze stran zatím neví, co přesně by v současnosti bylo největší pomocí a čeho všeho by mohla Leeds United College v České republice dosáhnout. Například jsme hovořili o trenérských kempech pro kouče, kteří chtějí zlepšit své taktické, technické a motivační znalosti. Myslím, že by to mohl být skvělý doplněk k tomu, co již poskytuje FAČR, jelikož by zde byla možnost získat jiný pohled na věc. Toto ale může fungovat, pouze pokud bude o něco takového zájem. S největší pravděpodobností zkusíme pár věcí a uvidíme, co má největší úspěch.

Co na tuhle novinku říkali hráči?

Jsou samozřejmě nadšení... Možná ne tolik jako já, ale vidí to jako další možnost posunout Raptory o krok dál. Myslím, že jsme v krátké době odvedli dobrou práci v tom, kam jsme se s týmy dostali, ale nic z toho by se nestalo bez skvělých trenérů a hráčů. Pokud bychom tvrdě nepracovali a neposouvali se dál, bylo by takovýchto možností mnohem méně.

Věříte, že i tento krok pomůže do budoucna Raptorům do vyšších pražských soutěží?

Pevně v to věřím. Může nám to pomoci získat více sponzorů a přimět další hráče, aby se k nám přidali. Ve finále – stejně jako jinde – je to o tom, co si člověk může finančně dovolit a co ne. Hned po oznámení naší spolupráce jsme zaregistrovali zvýšený zájem o naše dresy od lidí z Leedsu. I toto může přispět k rozvoji naší akademie a prohloubení vztahu s Leedsem United.