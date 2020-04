Padnout vás nenecháme. Asociace přislíbila pomoc klubům v krizi

Fotbalová asociace ČR podle předsedy Martina Malíka plánuje pomoci klubům, pro které by současná koronavirová krize mohla mít fatální následky. Využije přitom jak finance ze speciálního fondu od FIFA, tak vlastní prostředky. „Dáváme dohromady potřebné podklady,“ avizuje první muž českého fotbalu.

Profesionální fotbalisté aspoň ve skupinách trénují a živí naději, že své soutěže ještě dohrají. Nižší soutěže však byly předčasně ukončeny. Strahovské vedení si uvědomuje, že především malé kluby vzhledem k současnému stavu nečelí jednoduché situaci.

„Jsme připraveni pomoci každému klubu, který by se kvůli pandemii dostal do zásadních ekonomických problémů. Pomoc se týká především těch z výkonnostní úrovně. S ekonomickým a právním oddělením asociace intenzivně pracujeme na scénáři, který by mohl v tomto ohledu fungovat," ujistil Martin Malík v pondělním rozhovoru pro Studio ČT sport.

Světová fotbalová federace FIFA začala v důsledku šíření koronaviru organizovat speciální záchranný fond Emergency, který bude sloužit pro finanční výpomoc klubů.

„Opakovaně jsme se tím zabývali a teď za FAČR dáváme dodatečné podklady. První sadu jsme odeslali minulý týden. Jakmile budeme mít informace, s jakými finančními prostředky můžeme počítat, budeme je mít připraveny," rekapituluje Malík.

Koho by se případná pomoc týkala?

Na Strahově teď analyzují, kterých klubů by se případná pomoc týkala.

„Sami jsme iniciovali, že v rámci komunikace s krajskými a okresními předsedy děláme přehled o subjektech, které by pomoc mohly využít," přibližuje předseda FAČR.

Teď jde o to, aby potřebných peněz byl dostatek.

„Zároveň máme i díky úzké spolupráci s naším bankovním ústavem připraveny dodatečné finanční prostředky pro týmy, u nichž by v důsledku krize hrozily fatální následky - ukončení činnosti klubu, jeho likvidace. Jsem jednoznačně přesvědčen, že jsme schopni pomoct," slibuje Malík.