Obrovská tragédie. Mladý fotbalista vletěl do drátů vysokého napětí, zraněním podlehl

Sportovní svět truchlí. Brazilský fotbalista Kaio Felipe v úterý tragicky zemřel poté, co vletěl na kitu do drátů vysokého napětí. Bylo mu 21 let. K neštěstí došlo v nejlidnatějším jihoamerickém městě Sao Paulu. Mladík působil v týmu Independente, který hraje nižší brazilskou soutěž.