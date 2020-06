Čech nakázal, aby byl na kluky hodný. Proto Šilhavý zavazoval capartům i kopačky, i když i přitom myslel na Slováky

Vyloučeno, aby se při reprezentačním srazu sehnul a zavazoval Součkovi či třeba Schickovi kopačky. V Nymburce to však Šilhavý udělal. Dokonce opakovaně. A kdyby jen to, on se malým capartům na kopačky i podepisoval. „To Petr Čech mě nabádal, abych byl na kluky hodný. Že prý když jsme se za éry Karla Brücknera potkávali v reprezentaci, dokázal jsem být na hráče pěkně zlý,“ podivoval se kouč české reprezentace Jaroslav Šilhavý, proč Čech za účastníky své tradiční letní fotbalové školy tolik orodoval.