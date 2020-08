Pandemii navzdory! Ožívají nižší soutěže plné fotbalových hrdinů

Jenže jak ukázal režisér Jakub Kohák před dvěma lety v krátkém snímku s názvem Konec fotbalu v Dolních Zálupech, potýká se aktuálně vesnická kopaná s velkým problémem. Hřiště beznadějně zarůstají houštinou, chlapi už jen cvrnkají ping-pong a v improvizované modlitebně nostalgicky vzpomínají na fotbal.

Amatérský fotbal skomírá a s ním i život na venkově. Jak se rozpadají týmy, ubývá i hřišť, která dřív bývala pro každou správnou vesnici centrem společenského dění. „Kde se hraje, tam to žije," potvrzuje Pavel Horváth, tvář projektu Kopeme za fotbal.

A ke všemu letos zasáhla pandemie koronaviru, která ochromila nejen fotbalový prales, ale veškeré sportovní dění.

Vykopněme sezonu společně! Projekt Kopeme za fotbal pod patronací Gambrinusu se snaží pomáhat amatérskému fotbalu již řadu let. Na startu nové sezony rozjíždí akci Výkopná 2020, v rámci které mohou fanoušci podpořit svůj místní klub. Registrace, pravidla a hlasování najdete na www.vykopna.cz.

Do sezony s manuálem

Nyní je ale čas na restart. A nižší soutěže znovu ožívají. Samozřejmě s upraveným soutěžním řádem, který zahrnuje nově zavedené povinnosti klubů v souvislosti s nákazou nemoci covid-19.

Novelizace řeší také otázky pořadí soutěží v případě předčasného ukončení ročníku včetně postupů a sestupů. Zabývá se podmínkami odložení zápasů nebo prohlášení o bezinfekčnosti, které členové klubů podepisují před prvním utkáním a poté vždy po skončení léčení nákazy nebo po ukončení karantény.

Venkovské fotbalové trávníky ožívají po dlouhé pauze.

Profimedia.cz

„Je jasné, že globální boj s onemocněním covid-19 není bohužel ještě minulostí a všechny zainteresované strany v amatérských soutěžích tak musí vědět, podle jakého manuálu v tomto směru postupovat," zdůrazňuje Martin Malík, předseda FAČR.

„Naší prioritou zůstává vždy zdraví hráčů i realizačních týmů, zároveň bychom ale chtěli dohrát i soutěže pod hlavičkou FAČR. Novelizace Soutěžního a Disciplinárního řádu FAČR tak jsou jakýmsi klíčem, jak postupovat v celé řadě situací, které mohou v nadcházejících týdnech nastat," avizuje.

Cestu z kruhu rýsují i vědci

Fotbal na vesnicích prožívá velkou krizi. Nejde však pouze o problém České republiky. „Některé statistiky UEFA jsou šokující, protože 40 procent hráčů nad 15 let končí s fotbalem," upozornil již dříve šéf Unie českých fotbalových trenérů Verner Lička.

Problémem se začali zabývat i vědci na univerzitní půdě a jejich studie jednoznačně ukazují, že s úpadkem amatérského fotbalu zároveň skomírá společenský život na venkově.

Trailer dokumentu Konec fotbalu v Dolních Zálupech.

Stream.cz

„Bez kolektivního sportu se kvalita života sníží. Bez sportu nebude venkov udržitelný, protože jej předáme dalším generacím bez něčeho, co mu po desetiletí patřilo. Jsou to kromě hasičů nebo myslivců právě fotbalisté, kolem nichž rotoval společenský život obce od plesů a tancovaček až po akce pro děti," upozornil profesor Michal Lošťák z Provozně-ekonomické fakulty ČZU.

Hřiště je ideální místo pro komunitní život

Základem pro udržení obyvatel na venkově či v oblastech, kterým hrozí vysídlení, je dopravní infrastruktura a dostupnost služeb. „Existence sportovních klubů má pozitivní vliv na stabilizaci lidí v obci, především díky možnosti zdravého rozvoje mládeže," zdůrazňuje Pavel Drahovzal, místopředseda Svazu měst a obcí ČR.

Souhlasí s profesorem Lošťákem, že hřiště je ideální místo pro komunitní život. „Je tam i hospůdka, rodiče se potkávají při trénincích mládeže. Jenže stát systematicky nepodporuje vybudování zázemí a infrastruktury, jako je třeba umělý trávník, který chce mít dneska každý," upozorňuje Drahovzal na další citelný problém.

Milan Baroš se domluvil na návratu do mateřských Vigantic.

Vlastimil Vacek, Právo

Kam na slavné internacionály?

Nižší soutěže přitom mohou nabídnout nejen potěšení a zábavu, ale také hvězdná jména. Pokud jde třeba o Brücknerův bronzový tým z EURO 2004, posledním aktivně působícím hráčem na profesionální úrovni zůstává Tomáš Hübschman v Jablonci.

Většina jeho tehdejších spoluhráčů se buď objevila, nebo doteď působí právě v nižších soutěžích.

Poslední příklad? Kanonýr Milan Baroš teprve před pár týdny v dresu ostravského Baníku ukončil profesionální kariéru, a už se domluvil na návratu do mateřských Vigantic. Týmu hrajícímu I. A třídu ve Zlínském kraji ostatně pomáhá také René Bolf. Známé jsou další velké návraty domů, třeba Pavla Nedvěda do Skalné či Jana Kollera do Smetanovy Lhoty. Vladimír Šmicer se stará o Dolní Chabry. Marek Heinz dokonce ještě zvládá divizi v barvách Všechovic.

Takový záložník Tomáš Rosický si v okresním přeboru zachytá za Šestajovice, na stejné úrovni hraje obránce Martin Jiránek za Červené Janovice. Jaromír Blažek chytá I. A třídu za Újezd nad Lesy.

Přispějí Baroš a spol. k obrození amatérského fotbalu?