ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Fotbalová Proč byla, jsou a budou. Třeba proč má Slavia větší počet hráčů, než pro sezonu potřebuje?

Otázka Proč? nás provází celý život. Začíná to dětským Proč já nemůžu a sousedův Pepíček může? A končí před smrtí otázkou Proč zrovna já? Tak se ptal i trenér Vlastík Mareček, který do fotbalového nebe odešel druhého září 2007, takže je tomu již těžko uvěřitelných 13 let. Psal mi dlouholetý kustod národního týmu Jiří Šíma, že zapálí svíci a vzpomene na něj. Prosím vzpomeňte všichni, kdož jste se s ním znali, neb velice předčasně nás opustil vynikající člověk plně oddaný fotbalu.

Otázka Proč? nás provází celý život při hledání souvislostí. Proto při hledání pravdy existují i fotbalová Proč. Například proč naše fotbalová reprezentace jediná z padesáti pěti účastníků Ligy národů vyměnila mezi prvním a druhým utkáním celý tým včetně trenérů. Předseda fotbalového svazu Malík nám vysvětlil, že to jinak nešlo.

Už nám nikdo pořádně nevysvětlil, proč ve Slavii skončil Jan Nezmar. Nemá to náhodou souvislost s otázkou, proč měla Slavia v přípravě 34 hráčů, aby následně jich odešlo celkem 13 na hostování? Cílem tvorby kádru je mít kvalitou dobře zdvojené posty. Proč je tedy tak velký počet hráčů nad ten, který je pro sezonu potřebný? Nejsou to manažerské hrátky, kšefty a zase hlavně kšefty? Nebo to je dokonce manipulace s celou ligou, kdy nákupem hráčů soupeře oslabujeme a jiné jejich hostováním posilujeme? V případě obchodů s Libercem je to dokonce skoro vytvoření jakéhosi prvoligového béčka.

S hostováním mých hráčů je spojeno, proč smluvně můžou či nemůžou proti mateřskému klubu hrát. Obecně je odsuzováno, když nemůžou. Jak však můžou, když je mateřský klub při hostování platí částečnou úhradou základního platu. A taky může nastat situace, že ve vzájemném zápase připraví svým gólem mateřský klub o body a tím o postup do evropských soutěží. A protože se po sezoně vrací z hostování zpět, vyřadil z Evropy sám sebe. Zkušení připomínají zákony schválnosti, a tak se vlastních hráčů ve vzájemném souboji bojí nejvíce.

Fotbalová Proč? byla, jsou a budou. A to od nepodstatných jako proč brankář Slavie Kolář kopal penaltu proti Příbrami, po zajímavá, proč Karviná za pět sezon vystřídala v první lize 37 cizinců ze 17 zemí, když minulý rok 19, až po závažné, proč spatřil světlo světa fotbalový manuál covid-19. Ten ani nevěděl, že se už nakazil i fenomenální jamajský atlet Usain Bolt, prý asi při oslavě svých 34. narozenin. Vrcholem pak byla informace, že se nám nakazil MMA zápasník Carlos Vémola, zvaný český Terminátor. Takže proč? Protože proto. Fotbalu zdar, virům zmar.

A s anglickým humorem: Před časem Hull City prohrál ve Wiganu 0:8 a fanoušci poražených pravili: Za prohru může Boris Johnson, od hráčů Wiganu se držíme ve dvoumetrových rozestupech.