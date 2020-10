Byl Pelého tisící gól skutečně tisící? Co mu předcházelo? A proč je fotbalový král až třetí za Bicanem a Romáriem?

Celá Brazílie na tu chvíli čekala. Co Brazílie, celý fotbalový svět byl dychtivý, až Edson Arantes do Nascimento vstřelí tisící gól své úžasné kariéry. Ve středu 19. listopadu 1969 ten okamžik nastal. Pelé se v pohárovém střetnutí svého Santosu s Vasco de Gama postavil na slavném Maracaná v Rio de Janeiru k exekuci poutového kopu a vzývaný a tolik očekávaný „Milésima Gola“ fotbalového krále byl na světě. Šlo však skutečně o branku s pořadovým číslem 1000? Opravdu byl proměněný pokutový kop trefou, kterou lze považovat za gól dosažený v oficiálním zápase? A co vůbec této brance předcházelo?