UEFA požaduje flexibilnější pravidla pro hru rukou

Předseda Evropské fotbalové unie (UEFA) Aleksander Čeferin vyzval Mezinárodní fotbalovou federaci (FIFA), aby pozměnila pravidlo o hře rukou. Chce tím zabránit nespravedlivému trestání hráčů a rozhodčím poskytnout větší flexibilitu při posuzování těchto situací. Sudí by mohli tak jako v dřívějších letech sami rozhodnout o tom, zda byla ruka nastřelena, nebo jí fotbalista zahrál úmyslně.

Protože sama UEFA nemůže pravidla nijak ovlivnit, požádal slovinský šéf evropského fotbalu podle agentury AP o listopadové setkání členů pravidlové komise FIFA (IFAB). Rozhodčí totiž podle něj nařídili v posledních týdnech řadu penalt po nastřelené ruce v pokutovém území, aniž tomu hráči mohli jakkoli předejít.

"Pokus přesně definovat případy, kdy je zasáhnutí míče rukou přestupkem, vedl k mnoha nespravedlivým rozhodnutím, která se setkala s rostoucí frustrací fotbalové komunity," uvedl Čeferin v dopise, který adresoval předsedovi FIFA Giannimu Infantinovi.

"Domnívám se, že je možné vzít v úvahu návrat k předchozímu znění pravidel, které IFAB změnila. Tedy že o hraní rukou bude rozhodovat sudí podle svého citu. Stává se totiž docela často, že míč omylem zasáhne ruce nebo paže hráčů," napsal Čeferin.

Neúmyslnou ruku netrestat

"V duchu pravidel je pak jasné, že pokud je ruka nastřelena nebo jí hráč zahrál neúmyslně, nemělo by se to trestat. A to kvůli tomu, aby se zabránilo zbytečnému kouskování hry, a především kvůli tomu, aby tyto situace nerozhodovaly o výsledcích zápasů," doplnil šéf UEFA.

Pravidlo o hraní rukou změnila IFAB loni v březnu se zavedením videorozhodčího ve většině profesionálních soutěží. Podle Čeferina se tím však zvýšil počet nespravedlivě nařízených penalt. Hráči se podle něj ve snaze vyhnout se zasáhnutí míče rukou dostávají do nepřirozených pozic, což ovlivňuje jejich výkon. Vadí mu navíc i fakt, že rozhodčí neuznávají góly po neúmyslném zásahu míče rukou.

"Není hanbou připustit, že někdy rozhodnutí učiněná ve prospěch fotbalu nedosahují zamýšlených cílů a měla by být přezkoumána. Rozhodně by to neohrozilo vysoké zásluhy a důvěryhodnost IFAB, jejíž odhodlání chránit a zlepšovat pravidla všichni plně oceňují," dodal Čeferin.