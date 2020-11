Fotbalový svět znovu zasáhla smrt. Vzala si hrdinu MS 2002

Fotbalový svět jen pár dní po nečekném skonu legendárního Argentince Diega Maradony zasáhla další smutná zpráva. Bývalý senegalský reprezentant Papa Bouba Diop zemřel po dlouhé nemoci ve věku 42 let. O úmrtí někdejšího záložníka Fulhamu či Portsmouthu, jenž v Premier League odehrál 129 zápasů, informovala Mezinárodní fotbalová federace FIFA na sociálních sítích.

Bývalý senegalský fotbalový reprezentant Papa Bouba Diop zemřel po dlouhé nemoci ve věku 42 let. Na archivním snímku slaví jednu z branek.

V národním týmu nastoupil Diop k 63 zápasům, zahrál si i na mistrovství světa 2002, kde gólem rozhodl o výhře 1:0 v úvodním zápase s Francií. V dalším duelu ve skupině přispěl dvěma brankami k remíze 3:3 s Uruguayí a Senegalci na šampionátu postoupili do čtvrtfinále. "Jednou hrdina mistrovství světa, navždy hrdina mistrovství světa," napsala FIFA.

Kariéru v Evropě začal Diop ve Švýcarsku, v roce 2002 zamířil do Lens. Z Francie po dvou letech přestoupil do Fulhamu, v roce 2007 odešel do Portsmouthu. Klubu pomohl v roce 2008 k vítězství v Anglickém poháru. V Premier League hrál i za West Ham a Birmingham, kariéru ukončil v roce 2013.