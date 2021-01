Exsparťanova mizérie: penalta a vlastňák během dvou minut

Kayovi byl nejprve odpískán faul na rumunského forvarda Denise Alibeca, jenž zároveň dostal možnost zahrávat pokutový kop. Na Kayovu obranu se však sluší dodat, že je sporné, zda se faul odehrál ve vápně a nakolik byl jeho skluz skutečně příčinou Alibecova pádu.

Rumunský reprezentant však při následné penaltě neprostřelil gólmana Ertaca Özbira a následující dorážku jeden z obránců odvrátil na roh. Jenže nová standardní situace přinesla další nešťastný moment Semiha Kayi. Byl to totiž právě on, kdo centrovaný balon smolně srazil do sítě.

Galatasaray taraftarı karşı çıkıp tepki göstermeseydi Semih Kaya'yı da alıyordu bu yönetim...Sadece izleyin...!pic.twitter.com/4f3SP5YgJ9 — Eski AçıkSarı Desene (@LionKing1905_) January 9, 2021

Malatyaspor, za který vedle Kayi nastoupil v základní sestavě i ghanský útočník Benjamin Tetteh hostující ze Sparty, tak prohrál 0:1.

Semih Kaya přišel do Sparty jako jedna z posil italského kouče Andrey Stramaccioniho v létě 2017. Během tříletého angažmá stihl odehrát 28 ligových utkání, v nichž vstřelil dvě branky, poslední půlrok pak strávil na hostování v Galatasarayi Istanbul, z něhož dříve do Sparty přestoupil. Od září si jako volný hráč domluvil angažmá v Malatyasporu.