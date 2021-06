Hlavní organizátorka fotbalové Školy Petra Čecha Němcová: Petr nám za ty roky plně důvěřuje

Start nového ročníku Livesport Fotbalové školy Petra Čecha se blíží. Jde pro vás jako o hlavní organizátorku kempu o nejnáročnější období roku?

Dá se to tak říci. Je to jedna z nejtradičnějších akcí, kterou pořádáme. Chystáme program pro děti z celé České republiky i ze zahraničí a je s tím spojeno hodně příprav a zařizování. Vysoká úroveň z minulých let je pro nás navíc velkým závazkem.

Pomáhají vám zkušenosti z předchozích patnácti ročníků, kdy jste už mohli vychytat nejrůznější detaily?

Vždycky je nějaký prostor ke zlepšení, to je princip naší práce. Ale je pravdou, že za šestnáct let jsme se opravdu hodně posunuli. Na první ročníky jezdilo kolem 20 dětí, zatímco teď máme kapacitu 110 dětí, o které je do detailu postaráno a na které čeká bohatý týdenní program.

Petr Čech a jeho fotbalová škola

Sport.cz

O kemp je každoročně velký zájem, máte už kapacitu naplněnou?

Kvůli zájmu jsme se rozhodli kapacitu ještě mírně navýšit a teď je k dispozici posledních 15 míst. Případní zájemci by si tak měli s přihláškami pospíšit, už je opravu nejvyšší čas. Brzy musíme kapacity uzavřít, abychom měli finální počet účastníků a mohli objednat pokoje, stravování a vše potřebné včetně tréninkového oblečení, které nám dodává nově firma Macron. Registrovat se lze na webu www.skola.petr-cech.cz.

Petr Čech během své letní fotbalové školy v Nymburku.

Vlastimil Vacek, Právo

Jaký program je pro účastníky připraven?

Fotbalovou školu koncipujeme tak, aby děti mohly zažít program profesionálního sportovce. Základem jsou dvoufázové tréninky pod vedením elitních mládežnických trenérů z nejlepších fotbalových akademií. Program doplňujeme správnou regenerací, připravena je i večerní náplň. Letos určitě zařadíme i společné sledování zápasů na fotbalovém mistrovství Evropy, které se v tu dobu koná. Také bývá pravidlem návštěva nějakého ligového fotbalisty, se kterým probíhá autogramiáda a beseda, při níž se mohou děti ptát na cokoli. A ke kariéře profesionálního fotbalisty patří i jazyková vybavenost, takže kolem poledne mají děti i lekce angličtiny. Na závěr kempu je pak velký turnaj s doprovodným programem, o který se postarají naši partneři Volkswagen a O2. Užijí si ho nejen děti, ale i jejich rodiče, kteří se přijedou podívat.

Velkým lákadlem pro děti je i patron kempu Petr Čech, jeden z nejúspěšnějších českých fotbalistů historie. Každoročně školu osobně navštěvuje, ale loni mu to nedovolila celosvětová pandemie. Jak to vypadá letos, bude už se moci Petr dostavit?

Je to v plánu, ale zatím to bohužel není stoprocentně jisté, protože jsou stále platná opatření, která by znamenala, že by Petr po návratu do Anglie musel na deset dní do karantény. To si vzhledem k pracovním povinnostem v Chelsea nemůže dovolit. Ale věříme, že se za měsíc některá opatření zmírní a Petr bude moci dorazit. Za dosavadních patnáct ročníků chyběl jen loni, kdy to zkrátka nešlo, tak se s dětmi alespoň spojil online a besedoval s nimi ze svého bytu. Dokonce jim zahrál na bicí. To je krizová varianta i pro letošní rok. Pak bychom se snažili na osobní setkání pro děti sehnat adekvátní náhradu jako minulý rok, kdy dorazil reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý.

Trenér fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý během tréninku s dětmi z fotbalové školy Petra Čecha

Vlastimil Vacek, Právo

Když už jsme zmínili opatření spojená s pandemií, připravovali jste Fotbalovou školu i z tohoto pohledu?

Ano, samozřejmě. Vycházíme z loňského roku, kdy to pro nás byla novinka a vše jsme z tohoto pohledu museli rychle řešit. Tehdy jsme do poslední chvíle nevěděli, jestli kemp budeme moci vůbec uspořádat. Teď je jasné, že to půjde, a připravujeme se i na základě hygienických opatření. Samozřejmostí je dezinfekce a nošení respirátorů ve vnitřních prostorách. Děti jsou navíc rozdělené do menších skupinek a snažíme se, aby se skupinky potkávaly jen omezeně.

Jak je o děti postaráno z pohledu bezpečnosti? Kolik lidí se o ně na kempu vlastně stará?

Pro tento ročník počítáme s 11 trenéry, 12 vedoucími a dalšími pomocníky, samozřejmostí je i zdravotní personál. Celkem je to asi 30 lidí. A to nepočítám místní personál sportovního centra v Nymburce na hotelu nebo v kuchyni. Vychází to tedy zhruba jeden dospělý na čtyři děti. O malé sportovce tak je kompletně postaráno.

Škola Petra Čecha

Sport Invest

Na předchozí ročníky dorazily i děti ze zahraničí. Bude to tak i letos?

Ano, máme už zhruba deset přihlášek mimo Českou republiku. Z části jde o děti, které nemohly přijet loni, tak jsme jim jejich přihlášku umožnili přesunout na letošní kemp. Je třeba také zmínit, že kemp je nejen pro chlapce, ale hlásit se mohou i dívky. Ty jezdí každoročně. Letos máme zatím dvě přihlášené.

V minulosti byla díky Petru Čechovi škola spojená hlavně s tréninkem brankářů. Platí to stále, nebo už se hlásí více hráčů z pole?

Poslední roky je to tak padesát na padesát. Máme specializované trenéry na brankáře, ale kemp je určený pro všechny fotbalisty. Teď se to v trenérských praktikách i slévá, že i brankáři by měli umět hrát nohama, a naopak hráči z pole by měli poznat, co musí umět brankáři. Všichni si vyzkouší všechno.

A mluví vám Petr Čech do organizace kempu?

Za ty roky nám plně důvěřuje. Přípravu nechává plně na nás. Není to tak, že když se teď z hráče stal v klubu manažerem, že by začal manažerovat i nás. Ví, že my se budeme vždy snažit připravit vše tak, aby si děti kemp maximálně užily. Nikdy nebyl žádný problém, takže se může jen těšit a plně se soustředit na svou práci v Chelsea.