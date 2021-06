Velkoryse přenechat prvenství ve skupině soupeři? I to už svět fotbalu zažil, i když na šampionátu v Asii

Vyhnout se jim? Velkoryse přenechat prvenství ve skupině soupeři? Naservírovat mu danajský dar?

Nic takového.

„Nemáme v mužstvu hráče, který by šel do zápasu s tím, že ho chce prohrát. Naopak, chceme skupinu vyhrát," ohradil se proti podobným spekulacím kapitán české reprezentace Vladimír Darida.

Rádi bychom zítra vyhráli zápas i skupinu, takový je plán české fotbalové reprezentace

Sport.cz, UEFA, Reuters

„Ctíme duch fair play," zní z tábora Angličanů a trenér Gareth Southgate opakuje stejná slova jako Darida.

„Nevyhlížíme, na koho v osmifinále narazíme. Půjdeme za vítězstvím, abychom vyhráli skupinu a zůstali doma a hráli zase ve Wembley."

Kouč Anglie Gareth Southgate na tréninku.

Carl Recine, Reuters

Věřme proto oboustrannému ujišťování. Buďme si jisti, že večer nedojde k podobné frašce, jakou svět fotbalu už párkrát zažil.

Třeba v základní skupině šampionátu zemí jihovýchodní Asie, který se hrál v roce 1998 ve Vietnamu v utkání mezi Thajskem a Indonésií, po němž musela vynést FIFA tvrdé tresty,

Uskupení zemí ASEAN pořádá tento šampionát každé dva roky a v roce 1998 se konal turnaj osmi zemí v Ho Či Minově městě a Hanoji .

Ve skupině A si už s předstihem zajistily postup mužstva Thajska a Indonésie, takže v jejich vzájemném zápase na závěr skupinových bojů šlo o to, kde skončí v tabulce první. Problém ovšem nastal s tím, že první nechtělo skončit ani jedno mužstvo.

Druhou skupinu totiž překvapivě vyhrál Singapur považovaný za naprostého outsidera šampionátu, zatímco favorizovaná domácí vietnamská reprezentace obsadila druhou příčku. A protože v semifinále se měl utkat první tým z jedné skupiny s druhým v té druhé, nebylo divu, že jak fotbalisté Thajska obhajující titul, tak i hráči Indonésie chtěli prohrát a skončit druzí.

Zápas podle toho vypadal. Oba celky se totiž obávaly vypálit na branku soupeře, aby snad nedaly gól. Přesto po změně stran přes oboustrannou nechuť ke střelbě čtyři branky padly a všechno nasvědčovalo tomu, že zápas skončí nerozhodně 2:2. Indonésie by se díky tomu stala vítězem skupiny, neboť měla výrazně lepší skóre než Thajsko.

Samozřejmě že se jí to ani trochu nelíbilo. Čekal by ji zápas s domácím týmem, a navíc by se musela stěhovat na semifinále z Ho Či Minova města do Hanoje. Proto její obránce Effendi vyřešil situaci po svém. V poslední minutě si dal vlastní gól a postaral se o to, že Indonésie skončila ve skupině druhá a v semifinále ji čekal Singapur.

Skandální závěr zápasu musela řešit FIFA, která udělila oběma mužstvům pokutu 40 tisíc dolarů za porušení ducha fair play. Autor vlastního gólu Effendi pak byl doživotně distancován ze všech mezinárodních zápasů a doma v Indonésii nesměl hrát fotbal rok.

Paradoxem nakonec bylo, že na spekulace s výběrem semifinálového soupeře doplatily oba týmy. Thajsko prohrálo s Vietnamem 0:3, Indonésie se Singapurem 1:2, takže v utkání o třetí místo si vzájemný souboj ze skupiny zreprízovaly.

Skončil znovu nerozhodně, pro změnu 3:3, takže o bronzových medailích pro Indonésii rozhodl penaltový rozstřel.

Turnaj paradoxů pak dovršil největší outsider Singapur, který ve finále vyhrál nad Vietnamem 1:0 a stal se mistrem jihovýchodní Asie.