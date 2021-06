Rajnoch střílí do přemožitele Šmicra! A rozjíždí projekt, který proslavil Guardiola

Je v jenom kole. Fotbalový expert, činnost v luxusních realitách, trenér B-týmu Motorletu. Od jara navíc šéf okresního fotbalového svazu Praha-západ. To všechno je bývalý reprezentant Jan Rajnoch. Kromě těchto aktivit navíc „jede" nově v projektu Bagovky. Týká se fotbalových pomůcek, jejichž název použil z populárního baga. A kterou využívají elitní trenéři v čele se slavným Pepem Guardiolou. „Jo, nenudím se. Především na OFS je spousta práce. Ale hrozně mě to chytlo," říká Rajnoch v rozhovoru pro Sport.cz.

Jak si zvykáte v roli šéfa OFS Praha-západ?

První, co jsme udělali, byly komise mládeže a komise rozhodčích. Sestavili jsme je celkem rychle. Musím říct, že jsem nečekal, že mě bude práce na OFS tak bavit. Beru to tak, že já jsem jakoby šéftrenér, můj výkonný výbor je realizační tým. A kluby jsou hráči. Zaměřil jsem se na komunikaci s kluby. Pochopitelně sháníme peníze, kterých v pokladně moc nemáme. Neříkám, že jde o chybu bývalého vedení, nějaký rozpočet i hospodaření jsou dané. Snažím se komunikovat s lidmi, aby přispěli třeba materiálně.

Daří se to?

Věřím, že se mi podaří dotáhnout co nevidět příchod generálního partnera. Víte, období po kariéře nebylo jednoduché, potřeboval jsem získat novou motivaci. Byl jsem zvyklý jet celý život na výkon, mít zodpovědnost. Tohle mě nakoplo, chci dělat práci na okrese dobře, dostat fotbal do vesnic. Aby se o něm víc psalo, aby lidi zajímal. A dát mu i případnou reklamu, aby bylo vidět, že tohle je okres Praha-západ.

Nakoplo vás to víc po valné hromadě FAČR?

Ano. Vím, že mi nikdo nebude podkopávat nohy, budu mít volnější ruku. Můžu se kdykoli obrátit nahoru. Nedokázal bych si představit, že bych se obrátil na staré vedení.

Výsledky valné hromady tedy hodnotíte pozitivně?

Hodnotím je dobře. A dobře je za tři, takže ani ne záporně, ani super. Dobré je, že ve výkonném výboru jsou z větší části noví lidé, což jsme chtěli. Je však pro mě zklamání, že se do výkonného výboru nebo na vysoké pozice nedostali lidi jako Vláďa Šmicer. Myslím, že je největší hnací silou pro nové lidi, udělal velký kus práce.

Koho ještě postrádáte?

Ondru Lípu. Že se tam se Šmícou nedostali, je pro mě obrovské rozčarování. Pak už nevím, koho by tam lidi chtěli. Šmíca to řekl po valné hromadě, kde prohrál souboj o pozici druhého místopředsedy FAČR za Čechy s panem Richtrem, dobře. A sice, že jeho přemožitel má zřejmě větší jméno ve fotbale než on. Tohle prostě nepochopím. Musím poděkovat moravským klubům, které Čechy pro reformu zachránily. Bylo patrné, že česká komora změny úplně nechce. Už jenom nominace pana Richtera do funkce místopředsedy mi přijde naprosto směšná.

Proč myslíte?

Člověk, který má pětadvacet různých funkcí, připisuje si peníze, na které nemá právo... A když je potom vrátil, tak se vlastně nic nestalo. Podle mě fotbalu vůbec nerozumí. Z toho jsem rozčarovaný. To samé předseda řídící komise pro Čechy Martin Drobný, nejbližší spolupracovník pana Berbra. Kluby třetí ligy a divize jsou s tím spokojené. Uvidíme. Na druhou stranu jsem slyšel od spousty lidí, že pan Drobný je funkční, má přehled, má odbornost. U pana Richtra mi to ale hlava nebere.

Cítíte z okolí euforii, dělat fotbal jinak?

Začínám mít malé obavy. Je to jako s každou revolucí. Nejdřív je úspěch, sláva, jenže pak přichází na řadu tvrdá práce. Chci dělat na sto procent, stejný přístup chci i od ostatních. Pokud někdo poleví, jsem schopný mu říct, že takhle ne. Musím to brát tak, že pro všechny je fotbal zábava na odpoledne, na večer. Zadarmo, ve svém volném čase, na úkor rodiny. Ale tito lidé se na práci ve fotbale dali.

Nemáte obavy, že se budete stýkat i s lidmi starých struktur?

Snažím se vyjít s každým. Staří zase mají víc zkušeností, nemám problém se jich zeptat. Přestože vím, že patří do staré struktury. Pokud mi někdo bude házet klacky pod nohy, jsem zvyklý, poradím si.

Jste aktivní v televizi a v dalších oborech. Neměl byste zvolnit?

Vím, že občas brzdit musím, ale od toho mám rodinu. Mám toho hodně, ale zase lepší než nemít nic. Když to vezmu postupně, tak předsednictví na okrese můžu dělat kdykoli. Co se týká realit, jsem každý den v kanceláři. Je to všechno o schůzkách, o propojování lidí. Komunikace mě hrozně baví, snažím se v ní zdokonalovat, chodím na školu koučinku. Další věc, která mě naplňuje, je trénování u béčka Motorletu. Vymýšlení tréninků, práce na hřišti. Když na něj vstoupím, jde všechno mimo mě. Odpočívám právě těmito činnostmi. Teď navíc rozjíždím projekt Bagovky.

Můžete ho přiblížit?

Dostal jsem se k tomu v rámci trénování. V době, kdy jsem si dělal licenci. Stahoval jsem si z internetu tréninky i z velkých evropských klubů. Některé měly tréninková hřiště klasicky nalajnovaná, ale u některých jsem viděl, že mají hřiště vyznačené páskami.

A začal jste se o pásky zajímat.

Zaujaly mě. Začal jsem přemýšlet, kde pásky sehnat. Nakonec jsem uspěl v Americe, sehnal jsem jeden kus. Podle něj jsem nechal s kamarádem z Uherského Hradiště vyrobit prototyp a začali jsme s výrobou. Vím, že je pro trenéry mládeže někdy složité udělat rychle malé hřiště, aniž by zadělávali trávník vápnem. Bagovky jsou varianta, která jim pomůže. Hráči díky ní vnímají opravdovou čáru, což je super. Ostatně, pásky jsem viděl i na tréninku Tottenhamu.

Byly od vás?

(směje se) Bohužel ne. Ale byl bych samozřejmě rád. Nápad je to dobrý, jen ho převést do světa. Ve Španělsku se tomu říká rondos. I malí kluci vědí, že rondos je bago. Já jsem nechtěl cizí název, tak jsem vymyslel Bagovky. Věřím, že se ujmou.