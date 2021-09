Návrat do Plzně? Ne! Limberský už trpí jen u televize. Po Sofii jsem nespal, přiznává

Jak jste si zvykl na ČFL a na výkopy zápasů v 10:15?

Vstával jsem v 6:15.... (směje se). Znám to z dob dorostu, sice už to je dvacet let, ale pamatuji si to. Je to o zvyku, když jsme takhle měli první zápas, musel jsem se s tím vypořádat a už jsem si zvykl. A co se týče ČFL, rozdíl v porovnání s první ligou tam pochopitelně je, ale běžecky to je fakt náročné. Třeba člověk dostane i naloženo, ale není to zákeřný.

Když jsme u těch zvyků. Zahrál jste si v Holešovicích na hřišti Vltavínu, přitom jste byl zvyklý nastupovat spíš nedaleko na Letné...

(směje se) To platilo dost dlouhou dobu. Jo, jo. To víte, že mi to blesklo hlavou, když jsme projížděli kolem. Ale už to není můj byznys a já jsem rád, že hraju v Domažlicích.

Naposledy jste si v rozhovoru pro média postěžoval, že se vám neozval trenér Sparty Vrba, s kterým vás pojí přátelství. Už jste v kontaktu?

Už se ozval. My jsme celoživotní rodina, to pořád platí. Já jsem ho trošku šťouchnul, tak byl dva tři dny nedostupnej, ale už si voláme a píšeme. Na tom se nic nezměnilo.

Zamyšlený trenér Sparty Praha Pavel Vrba.

A nečekal jste, že se přijde na váš zápas podívat? Z Letné to nemá daleko...

Blízko to měl, ale netuším, jaký měli program. Jestli v sobotu dopolko neměli trénink, podle mě to tak bylo, jinak by určitě přišel.

A jak stíháte sledovat klub vašeho srdce - Plzeň?

To víte, že ji sleduju. Začali úplně skvěle, v lize všechno vyhrávali, zvládli i něco v Evropě. Až ten poslední týden to všechno vrátil zpátky. Na druhou stranu, bodů v lize má Viktorka hodně.

Plzeňští střelci oslavují. Beauguel a Řezník slaví jednu z branek v síti mladoboleslavského týmu.

Jenže se potřebovala dostat do Evropy.

To je pravda. První půli v Sofii to ještě slušně zvládla, pak už to bylo moc na jistotu, dostali i blbé góly. Sešlo se to všechno. Kluci nezvládli klíčový zápas, to je neúspěch a doufám, že se to na nich nepodepíše. Teď je reprezentační pauza, odpočinou si a věřím, že budou zase vyhrávat. Mají v lize Spartu, tak to bude hodně zajímavé.

Plzeň teď opustili Ba Loua a Brabec, mluví se o odchodu dalších. Co kdyby přišla nabídka k návratu, zvažoval byste ji?

To určitě ne. Už ani tolik netrénuji, takže třetí liga mi vyhovuje. Kdybych měsíc potrénoval, asi bych se do nějakého tempa dostal, ale já jsem rád, že jsem to takhle ukončil.

Bývalý hráč Viktorie Plzeň David Limberský v dresu Domažlic v souboji o míč s Ba Louou v přípravném utkání proti svému bývalému klubu.

Takže Plzeň bude už jen u televize. To jste při pohárové odvetě musel trpět...

Trpěl jsem hodně. Po té Sofii jsem ani pořádně nespal, jak mě to mrzelo.

Tak si musíte spravit náladu tím, že s Domažlicemi vybojujete postup do druhé ligy. Co vy na to?

Uvidíme. Já vím, že je to klišé, ale my si chceme ty zápasy užívat, odehrát každý z nich naplno a uvidíme, co z toho vzejde. Teď jsme dvakrát ztratili, musíme zase nastartovat nějakou sérii a začít vyhrávat.