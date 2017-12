Loučení s chlapem, co měl velké srdce. Pešiceho pohřeb spojil i pražské rivaly

Zdráhal se to slovo vyslovit. Pro něho to nebyla rakovina, ale prostě mrcha. A Josef Pešice, ikona fotbalové Slavie, Sparty, ale stejně tak Brna či Teplic, do posledních chvil věřil, že ji porazí. Tak jako vítězil nad soupeři, s nimiž se během dlouhé hráčské a poté i trenérské kariéry utkával na trávníku. Bojoval, ani po těžké operaci a třinácti chemoterapiích víru neztrácel, vracel se, aby se s ní rval.