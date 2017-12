Škoda, že do Edenu nepřišel také Stramaccioni. Viděl by, jak Sparta alespoň na Silvestra vyhrává

Škoda, že v poslední den roku nezavítal do Edenu i sparťanský kouč Stramaccioni. Z letenských rowdies přitom strach mít nemusel, protože zvýšená bezpečnostní opatření provázející tradiční Silvestrovské derby odradila tvrdé jádro sparťanských ultras natolik, že do Vršovic vůbec nedorazili a o žádné protesty se ani nepokusili. Italský kouč by si tak mohl v klidu vychutnávat fotbalovou radost, kterou Sparta na umělé trávě v Edenu rozdávala a náležitě si užít devíti gólů, jimiž internacionály Slavie obšťastnila.

„Ono to půjde," vykřikl nadšeně Jiří Jarošík, když vydařenou trefou ztrestal slávistického gólmana Martina Vaniaka a dostal do vedení notně omlazený a posílený tým Sparty, která v posledních letech v Silvestrovském derby pravidelně prohrávala.

Jarošík se jen uculoval

„Myslel jsem tím na nás, co jsme letos derby hráli," culil se nad dotazem, zda jeho vzkaz byl adresován i na Letnou sparťanskému áčku, které se bude na jaře pokoušet o omluvu za zpackaný podzim.

„Ale samo sebou i klukům ve Spartě přeju, aby jim to v příštím roce šlo," přidával promptně, i když na jaře bude Sparta jeho soupeřem.

V roli asistenta trenéra Holoubka totiž odešel z Letné do Liberce, kde střídají kouče Trpišovského vyznávajícího nově slávistické barvy.

„Ono to půjde i v Liberci," je přesvědčený, že společně s hlavním trenérem Holoubkem a dalšími asistenty Miroslavem Holeňákem a Markem Čechem udrží Severočechy na ligovém výsluní. „Bude to má první štace ve velkém fotbale, takže se pochopitelně těším. Hned 2. ledna se sejdeme my trenéři, o den později začínáme přípravu s mužstvem," vykládal, že od prvních dnů nového roku bude v jednom kole.

Bičík si konečně zachytal

„To my také, i když ve Spartě se začíná až o den později. Od začátku budeme muset pořádně makat, abychom byli na jaro co nejlépe připraveni a napravili podzim. To, co jsme hráli a jak jsme se prezentovali, nebylo hodno Sparty," notoval si s Jarošíkem brankář David Bičík, jedna z nových akvizic, kterou sparťanští internacionálové do svých řad letos angažovali.

„Bylo znát, že jsme posílili a omladili. Vždyť Hübschman, Matějovský, já i třeba Čížek pořád aktivně hrajeme, což se muselo projevit," potěšilo ho, že pomohl letenskému týmu zmírnit škaredou bilanci, kterou v Silvestrovských derby má. Vždyť v dosavadních dvaatřicet kláních vyhrála Sparta teprve posedmé, zato však rekordně vysoko 9:4.

„A já si po dlouhé době zase zachytal," neopomněl připomenout, že na podzim na Letné jen zahříval lavičku náhradníků a plnil roli brankářské dvojky. „Ale do přípravy půjdu s tím, že se chci o místo v bráně zase poprat a říci si o svou šanci. A nic na tom nemění, že věkem už patřím mezi veterány, což jsem si vyslechl od spoluhráčů tady v Edenu i doma od rodiny."

Šilhavého hořkost

Zatím ovšem chytal Bičík jen za internacionály, tedy hráče nad 35 let, protože na kategorii veteránů má ještě dost a dost času.

To teď už exslávistický kouč Jaroslav Šilhavý veteránský dres oblékl a na umělé trávě přispěl svým výkonem k výhře sešívaných v tomto duelu. Však se mu za to dostalo od slávistických fanoušků uznalého potlesku i provolávání jeho jména. A určitě nejen za to, co předvedl na Silvestr na hřišti.

„Samozřejmě mě hodně mrzí, že jsem ve Slavii předčasně skončil. Cítil jsem, že mám mužstvu pořád co dát, a proto jsem věřil, že v jarním ligovém pokračování ještě dostanu šanci," povzdechl si.

„Jenže když trenér necítí důvěru, je zbytečné se přetvařovat. Pan Tvrdík mi rozhodnutí klubového vedení oznámil hned, jak jsem se vrátil z dovolené, a já ho respektuji. Jsme domluveni, že si začátkem ledna sedneme, dotáhneme ukončení mé smlouvy a život půjde dál. Na Slavii určitě nezanevřu, naopak věřím, že půjde výkonnostně nahoru a že i pro mě bude představovat působení v Edenu nový impuls do další trenérské práce," loučil se Jaroslav Šilhavý s rokem, v němž si prožil euforii z mistrovského titulu, ale také hořký konec krátce před Vánoci, kdy ho slávistické vedení z funkce odvolalo.