Tévez: V Číně to bylo sedm měsíců dovolené

Carlos Tévez s dresem Bocy Juniors, do které se po čínském angažmá znovu vrací.

V čínské lize odehrál jen 16 zápasů a dal čtyři góly, za což si vysloužil kritiku. "To je v pohodě, vždyť jsem tam byl sedm měsíců na dovolené," řekl Tévez s úsměvem v rozhovoru pro televizní stanici TyC Sports.

Argentinská hvězda měla smlouvu ještě na rok, ale místo toho se vrátila domů do klubu Boca Juniors, odkud se Tévez do Číny před rokem vydal za 84 miliónů eur (tehdy 2,27 miliardy korun). Na podzim bývalý útočník Manchesteru United, Manchesteru City či Juventusu v podstatě už ani nenastupoval. Nový kouč Wu Ťin-kuej tvrdil, že má nadváhu.

"To je v pořádku, že mě kritizovali. Ani jsem pořádně nevěděl, co tam dělám," prohlásil vítěz anglické, italské, argentinské a brazilské ligy. O čínském fotbale nemá po roční zkušenosti valné mínění. "Fotbal prostě neumějí. Číňané od přírody nemají tolik talentu jako Evropané nebo Jihoameričané, kteří hrají už odmala. Ani za 50 let nebudou konkurenceschopní," uvedl Tévez.