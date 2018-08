Hradci pomohl odvrátit vyřazení z poháru gól brankáře Stejskala

Fotbalistům druholigového Hradce Králové pomohl v pohárovém utkání s divizními Slatiňany odvrátit vyřazení gól brankáře Jana Stejskala. Český reprezentant do 21 let v nastavení vyrovnal na 2:2 a poslal zápas do prodloužení. V něm favorit dokonal obrat z 0:2 a postoupil po výhře 4:2.