Postup v MOL Cupu bych vyměnil za výhru nad Olomoucí, přiznal karvinský kouč Nádvorník

Hostující trenér rady v Karviné nešetřil silami a do hry poslal téměř nejsilnější sestavu. Do Slezska vyrazil s denním předstihem, o to více ho neúspěch mrzel.

„Ukázalo se, že pohár je úplně jiná soutěž. Vypracovali jsme si myslím dost šancí na to, abychom se dostali do vedení. Bohužel jsme je neproměnili a domácí nás potrestali ze standardní situace ve druhé minutě druhé půle, což se nemůže stát. Snažili jsme se to otočit, hráli jsme i na dva útočníky. Bohužel tam zakončení bylo velmi špatné," popisoval trenér Jablonce Petr Rada.

Karvinští se do čtvrtfinále národního poháru probojovali poprvé v historii, trenér Roman Nádvorník byl přesto lehce rozladěný. „Porazit tým, který v lize šest zápasů za sebou neprohrál je úspěch, ale klidně bych ten postup vyměnil za výhru v sobotu nad Olomoucí," přiznal Nádvorník, který do souboje s Jabloncem poslal hodně kombinovanou sestavu.

Zleva Soufiane Dramé z Karviné a Michal Trávník z Jablonce.

Jaroslav Ožana

Ze základní jedenáctky chyběli Moravec, Budínský, Berkovec, Wágner či zraněný Panák. „Pohárové zápasy jsou šancí pro nás ostatní. Je super, že jsme to takhle zvládli," radoval se brankář Martin Pastornický, který v této sezóně ve třech pohárových duelech ještě neinkasoval gól.

„Předtím to byly týmy z nižších soutěží (Líšen 4:0, Táborsko 2:0 - pozn. aut.), na souboj s prvoligovým týmem jsem se moc těšil. Moc v sezóně nechytám, takže je pro mě hodně důležité, že jsme vyhráli, a navíc s nulou. Je to hezké," liboval si Pastornický.

To jablonecký kapitán Michal Trávník už má v nohách pořádnou dávku zápasů v lize, v domácím poháru i Evropské lize. „Ale že bychom se podvědomě šetřili? To vůbec ne. Nemůžeme se šetřit. V zápase vás to ani nepustí, abyste si ulevili. Jeli jsem do Karviné postoupit, připravovali jsme se důkladně, bohužel se to nepodařilo. Chyběl tomu gól, šancí jsme měli dost. Pokud ale nedáme čtyři šance, nemůžeme myslet na vítězství," krčil