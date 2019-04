Olomoucký brankář Buchta mohl být za hrdinu, gól ale nedal

V posledních minutách mohl středeční čtvrtfinálový zápas MOL Cupu poslat v Ďolíčku do prodloužení olomoucký gólman Miloš Buchta. Místo toho cítil obrovské zklamání. Sigma si přijela pro postup, vždyť právě s Bohemkou nastartovala skvělou jarní jízdu. Teď se zdrhla...

Fanoušci Bohemians oslavují postup do semifinále fotbalového MOL Cupu.

Antonín Vaníček (vpravo) z Bohemians se raduje z gólu, který vstřelil do brány Miloše Buchty (vlevo) z Olomouce v pohárovém utkání.

„Na sklonku kariéry jsem mohl dát gól ze hry. Dvakrát jsem pálil, bohužel neúspěšně. Měl jsem ke gólu blíž než k čistému kontu. Alespoň jednou se dalo vystřelit lépe, i když na to nebylo moc času. Zkusil jsem si, co zažívají kluci v útoku, ale oni to trénují, já nejsem na hřišti od střílení gólů. Přesto cítím obrovské zklamání, chtěli jsme vyhrát," litoval Buchta po porážce 0:1.

„V první půli nám chyběla kvalita, hodně míčů jsme poztráceli. po změně stran jsme měli i nějaké šance, bohužel jsme žádnou nedali, a pak přišla gólová situace... Viděl jsem, že Vaníčkovi míč skáče, chtěl jsem mu vyběhnutím zmenšit úhel, byl jsem někde na penaltě. Jenže on mě chytře přeloboval. Kdybych couvl, možná bych míč měl," přiznal chybu gólman. „Teď se musíme soustředit na ligu a pokusit se ještě vybojovat účast v Evropě, když jsme si tu snazší cestu pokazili," povzdechl si Buchta.

Josef Jindřišek z Bohemians a Michal Vepřek z Olomouce v souboji během čtvrtfinále fotbalového MOL Cupu.

Michal Kamaryt, ČTK

Kouč Sigmy Václav Jílek byl viditelně naštvaný. „Měli jsme dvě tři šance, které volaly po gólu, velikou měl Kalvach, v závěru i Buchta. Bohužel jsme nedali žádnou, ale byl to i trest za náš laxní přístup v některých fázích zápasu. Postup jsme na Bohemce zkrátka měli uhrát," konstatoval Jílek.