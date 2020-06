Velká ztráta pro Jihočechy. Budějovice přišly do konce sezony o oporu

Drobný patřil v sezoně k hlavním oporám Jihočechů. Nováčka nejvyšší soutěže posílil v průběhu podzimu, do hry poprvé zasáhl ve 13. kole a od té doby už mezi tyčemi nechyběl. V této ligové sezoně si připsal sedm čistých kont a pomohl Dynamu k nečekanému sedmému místu v tabulce, které znamená účast v nadstavbové skupině o Evropu.

Do ní České Budějovice vstoupí v neděli úvodním zápasem semifinále v Mladé Boleslavi, Drobný jim ale bude scházet. Mezi tyčemi ho nahradí buď další veterán Zdeněk Křížek, nebo mladý Ivan Sušak.

"Drobas má trhlinu ve stehenním svalu a je jisté, že nebude moci v nejbližší době hrát zápasy. Lékaři odhadují, že doba rekonvalescence bude přibližně jeden měsíc," uvedl pro web Dynama kouč Jihočechů David Horejš.

"Co si budeme povídat, Jarda je pro nás lídr v kabině i na hřišti. Poslední zápasy budeme muset zvládnout bez něj, je ale prakticky nemožné ho nahradit," dodal Horejš, jehož tým v případě vítězství ve skupině o Evropu odehraje v této sezoně ještě pět utkání.

Drobný se přidal na marodku k Davidu Ledeckému a Filipu Havelkovi. "Po zdravotní stránce na tom nejsme nic moc. V klíčové fázi, kdy jde soutěž do finále, nám vypadli klíčoví hráči. Ať už je to Jarda Drobný, Filip Havelka, David Ledecký. Bude to o vůli těch hráčů, kteří jsou zdraví, abychom se o to porvali," dodal Horejš.