Sázkaři vidí finále poháru jasně. Po Slavii dosáhne na trofej i Sparta

Bookmakeři a tipující se shodují. Pohárové finále ovládne favorizovaný tým z Letné a obě domácí fotbalové trofeje tak získají pražská S.

„Liberec sice v sezoně Spartu dvakrát porazil, ale poslední duel na Letné už vyzněl jasně 4:1 pro domácí. Sparta konečně, asi na 33. pokus, nabrala v obnovené soutěži sebevědomí a teď nutně potřebuje získat trofej a zachránit tak sezonu," zdůrazňuje Petr Urbanec, bookmaker Tipsportu.

„Kurzy byly původně poměrně vyrovnané 3,5:1 na Liberec - 2,2:1 na Spartu. Ale s tím zamávaly náběry sázkařů, kteří preferují Spartu, i když se hraje na půdě Slovanu. Nejsem si jistý, zda si všichni uvědomují, že Liberec doma prohrál naposledy 6. prosince 2019 se Slavií 0:3," varuje expert Urbanec před silou zarputilého týmu Pavla Hoftycha.

Pozor na prodloužení

„Sparta dokráčela do kýženého finále, šance na záchranu utrápené sezony tak stále žije. Tým se po koronavirové pauze dostal do herní i výsledkové pohody, v posledním ligovém duelu s Plzní kouč Kotal přece jen některé hráče šetřil, což je v kontextu náročného programu logické. Stejně tak i trenér Hoftych bude mít k dispozici několik odpočinutých opor, jeho svěřenci navíc měli den k dobru na regeneraci," poznamenává Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

„Sparta v Liberci, to je v poslední době bitva na ostří nože. Ve finále tomu nebude jinak. Hosté budou tvořit, domácí budou chodit do rychlých kontrů. Sparta je v návaznosti na aktuální herní rozpoložení logickým favoritem, šance Liberce jsou ale podle mě vyšší, než jak naznačují kurzy či sázkové trendy. Utkání klidně může jít až do prodloužení," shoduje se Hanák s kolegou od konkurence.

Slovan je doma silný

Stojí proti sobě dva týmy, které hrají rychlý a útočný fotbal. Fanoušci by si tak měli přijít na své. Slovan má úzký kádr a v posledních ligových duelech se dost nadřel, což nahrává soupeři. Letenští se pod Kotalovým vedením postavili na nohy, zlepšila se jejich obrana a nátlakový styl je utkání od utkání výraznější. Kromě posledního souboje v Plzni mají sparťané v poslední době na kontě jen samé výhry.

Na druhou stranu, vzájemná utkání s Libercem nejsou tak jednoznačná. V posledních čtyřech mají oba týmy po dvou výhrách. „Slovan je na domácí půdě silným týmem. Možná i proto kurz na výhru Sparty startoval na lákavě vysoké hodnotě 2,20. Není divu, že hned 92 % sázkařů si (zatím) vsadilo na její výhru a kurz se tak snížil na aktuálních 1,79," uvádí Markéta Světlíková, tisková mluvčí Chance.

Tipující hodně sázejí i na příležitost „výsledek zápasu bez remízy" - Sparta v kurzu 1,35 nebo že Sparta zvítězí i s handicapem -1 v kurzu 2,33. Kurz 1,25 říká, že v utkání uvidíme dvě či více branek, takže úplně opatrné finále určitě nebude. Hodně sázená je i tutovka s kurzem 1,12, že Sparta vstřelí alespoň jednu branku.