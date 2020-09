Březová má strach, Hradec v poháru postoupil bez boje

Fotbalisté Hradce Králové prošli do dalšího kola bez boje (archivní foto)

„Nebudeme hrát pohárový zápas proti Hradci kvůli nebezpečí zastavení činnosti klubu v rozjetém sezone z důvodu rozšíření nemoci covid-19," stojí ve stanovisku vedení klubu Olympie Březová uveřejněném na klubovém webu. Lze ale předpokládat, že hlavním důvodem je finanční náročnost otestování na koronavirus, které je v MOL Cupu povinné pro všechna mužstva před zápasy se soupeři z profesionálních soutěží.

Cena jednoho testu činí téměř dva tisíce korun a podrobit se mu musí všichni, kteří budou uvedeni v zápise o utkání a pro klub ze dna divizní tabulky by to byl citelný zásah do nastaveného rozpočtu. Už v prvním kole takto z poháru odstoupily další divizní celky Rýmařov, Slavičín i Hranice, aby nemusely před zápasy s druholigovými týmy platit za testy na koronavirus.

Devět mužstev z první ligy, které ve 2. kole naskočí do MOL Cupu, se představí na hřištích týmů ČFL a MSFL. Další dvě, ostravský Baník i budějovické Dynamo potkají divizní soupeře a zbývající Karviná dokonce tým z moravskoslezského přeboru. Pardubice už vypadly na hřišti Kolína a pětice účinkujících v evropských pohárech (Slavia, Plzeň, Sparta, Liberec, Jablonec) se zapojí až v říjnovém 3. kole.