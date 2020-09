Další týmy vzdaly domácí pohár! Postup bez boje slaví Brno

Jeden tým z nižších soutěží za druhým končí dobrovolně a bez boje v domácí pohárové soutěži. Tentokrát mohou slavit postup do 3. kola, aniž by si kopli do mičudy, fotbalisté Brna a druholigové Vlašimi. Jejich soupeři Slovan Rosice a Sokol Srbice odstoupili kvůli vysokým finančním nákladům na koronavirové testy, které musejí všechny amatérské týmy podstoupit před pohárovými zápasy se soupeři z profesionálních soutěží.