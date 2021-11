Ligovou kocovinu Jablonec léčí v pohárech. Je to psychická úleva, připouští Malínský po postupu

„Je to psychická úleva. Každé vítězství pomůže a jen doufám, že nám pomůže," přiznal střelec třetí branky Tomáš Malínský. Před ním se trefil Doležal, z penalty Kratochvíl a po něm výsledek pečetil střídající Nešpor.

„Vyhrát po devíti zápasech bez vítězství samozřejmě úleva je. Na druhou stranu je to i naše povinnost, protože jsme hráli s týmem z nižší soutěže. Zároveň však takové zápasy bývají hrozně ošemetný a těžký, protože soupeř nemá co ztratit. A dnes jsme to viděli. Varnsdorf nás prvních třicet minut hodně zlomil, bylo to vyrovnané," přiznal asistent jabloneckého trenéra Zdeněk Klucký.

Jablonci se daří v pohárech, jenže v lize zatím tápe. Je až dvanáctý „Není to příjemné. Devět zápasů jsme čekali na výhru. Na druhou stranu jsou mezi nimi i utkání Konferenční ligy a dovolím si říct, že v pohárové Evropě hrajeme o postup ze skupiny. I remízy tam jsou důležité. Ale pochopitelně nás mrzí, že liga je tuhle sezonu rozehraná takhle špatně. Nedá se nic dělat. Třeba to nakopneme, body posbíráme a v tabulce stoupneme," věří Malínský.

V Konferenční lize zatím po čtyřech utkáních s bilancí jedna výhra, dvě remízy a prohra, drží ve skupině D druhé postupové místo. A nyní slaví i postup mezi nejlepších osm týmů MOL Cupu. „Vítězství se však nerodilo úplně lehce, protože začátek byl z naší strany trochu rozpačitý. "Troufnu si říct, že Varnsdorfu jsme dovolili dost," přiznal. Především v 19. minutě byl přemožitel brněnské Zbrojovky v předchozím kole blízko gólu, když Matěj Šimon zblízka trefil jen tyč.

„Určitě mi zatrnulo, ale bylo to ještě na začátku zápasu. Když tak bychom měli ještě dost času s výsledkem něco udělat. Komplikace by to byla, ale na kdyby se nehraje," říká Malínský, který na severu hostuje ze Slavie.

Zleva Tomáš Lauko z Varnsdorfu a Michal Surzyn z Jablonce.

Radek Petrášek, ČTK

Zápas podle něj rozhodla definitivně červená karta, kterou viděl Dominik Žák za faul na Davida Housku těsně před pauzou. „Pak už jsme měli víceméně územní převahu, což vyústilo v další dvě branky. Z vítězství samozřejmě máme radost, ale takový soupeř se doma musí porážet. Kdybychom ho neporazili, patláme se v tom dál. Doufám, že nám i tohle vítězství pomůže a začneme body sbírat hlavně i v lize. I když cesta přes pohár do Evropy vede taky," uzavřel Malínský.